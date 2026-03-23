Karısını sokak ortasında dövdü! Dehşet anlarını çocuklar izledi

İzmir'in Bornova ilçesinde Evka 4 Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi, tartıştığı karısını sokak ortasında dövmeye başladı. Dehşet anlarına bölgede bulunan bir okuldaki çocuklar da tanık oldu. Eşine evinde de şiddet uyguladığı öğrenilen şahıs, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.