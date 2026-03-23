Taşan derede sal keyfi kamerada

Mardin'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgede uzun zamandır görülmeyen manzaralara neden oldu. Yaklaşık 40 yıldır kurak olan dere yatakları yeniden suyla dolarken, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Derik ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki Büyükdere de yağışların ardından taşan derede dikkat çeken anlar yaşandı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, derede kendi imkanlarıyla yaptığı sal ile suyun üzerinde ilerledi.