Trabzon'da ringe giren seyirciler boksörle dövüştü!

Trabzon'da Beşirli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uluslararası boks karşılaşması esnasından yaşanan olaylar gündem oldu. Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın üçüncü raundunda ringde başlayan gerginlik kısa sürede salona da yansıdı. Sandalyelerin kullanıldığı, yumrukların havada uçuştuğu arbede sırasında bazı görevlilerin de yaralandığı öğrenildi.

