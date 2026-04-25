Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan onuncu kez dede oluyor: Bayraktar çiftinden üçüncü çocuk müjdesi

İstanbul Karaköy Palas'ta düzenlenen sergiye katılan Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü bebeklerini bekledikleri öğrenildi. İki yıl önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift yeniden anne baba olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuncu kez dedelik sevinci yaşayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 23:08

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi'nin açılışına Mütevelli Heyeti Başkanı ve eşi Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Karaköy Palas'ta düzenlenen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi'nin açılışına katılan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü çocuklarının müjdesi verildi.
Sergide edinilen bilgilere göre, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın hamile olduğu iddia edildi.
Bu gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10. torununun yolda olduğu ifade edildi.
Bayraktar çifti 2016 yılında evlendi ve 2017'de kızları Canan Aybüke, 9 Ocak 2024'te ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına aldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 10'UNCU TORUNU YOLDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.