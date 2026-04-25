Cumhurbaşkanı Erdoğan onuncu kez dede oluyor: Bayraktar çiftinden üçüncü çocuk müjdesi

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi'nin açılışına Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 10'UNCU TORUNU YOLDA

Sergide edinilen bilgilere göre, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın hamile olduğu iddia e. Bu gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10. torununun yolda olduğu ifade edildi.

Bayraktar çifti 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş 2017'de kızları Canan Aybüke, ve 9 Ocak 2024'te oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.