TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını için nefesler tutuldu. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’na yapılacak konutların hak sahipleri canlı yayında belli oluyor. İstanbul’da 100 bin vatandaş yeni konutlarına kavuşmaya hazırlanıyor. TOKİ İstanbul takvimine göre kura çekimi toplam 3 gün boyunca devam edecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananları, ilan edilen tarihler doğrultusunda konut sözleşmelerini imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak. Geçtiğimiz günlerde örnek daireler ilk kez ortaya çıkarken sonuçları için sabırsız bekleyiş başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınında akan ekranda adayların başvuru numarası, banka numarası, T.C. kimlik numarası, isim soyisim gibi bilgiler yer alacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen binlerce aday kura çekimine katılamayacak. Peki İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi kazananları listesi…

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle! İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı e-Devlet! TOKİ İstanbul kura sonucu kategorilere göre TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını ile 100 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. Kura çekimi 25 Nisan, 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sonuçlar talep.toki.gov.tr adresinden kategorilere göre yayımlanacak. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı izlenebilecek. Konut ödeme planları konut tipine göre değişecek, ilk ödeme konut bedelinin %10'u peşinat olacak. Sözleşme imzalamak için başvuru kategorisine göre istenen belgeler talep edilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul kura çekiminde ilk gün heyecanı yaşanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan, 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekimleri sona erdikten sonra isim listeleri kategorilere göre erişime açılacak. İstanbul ili kura çekimi sonuçları isim listeler talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yapılacak 100 bin konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi 27 Nisan tarihinde sona erecek. 3 gün sürecek kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri PDF şeklinde duyurulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi kazananları listelerden başvuru takip numarasıyla veya e-Devlet aracılığıyla beraber sorgulanabilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları ekranında adaylar hak sahibi olup olmadığını kontrol edebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ İstanbul kura çekimi internet bağlantısı olan araçlarla canlı olarak anbean izlenebilecek. Kura çekimi tablet, telefon, dizüstü bilgisayar ve normal masaüstü bilgisayardan takip edilebilir. İstanbul ili için düzenlenecek 100 bin konutun hak sahibinin duyurulacağı canlı yayın TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan canlı yayın ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ İstanbul konut dağılımı henüz belli olmadı. 100 bin konut Avrupa ve Anadolu Yakası’nda ihtiyaca göre eşit olacak şekilde dağıtılacak. Özellikle Beylikdüzü, Başakşehir, Esenler, Büyükçekmece gibi ilçelere yoğunluk verilmesi beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut projesi hayata geçirilecek.

TOKİ İSTANBUL KONUT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Konut tipine göre 1+1, 2+1 (küçük) ve 2+1 konut ödeme planları değişiklik gösterecek. İlk olarak hak sahibi olanlar konut bedelinin yüzde 10’nu peşinat olarak ödeyecek 1+1 daire için peşinat ödemesi 195 bin lira olurken 2+1 65 m² daire için 245 bin lira, 2+1 80 m² daire için ise 295 bin lira peşinat ödemesi yapılacak. Ardından ise kalan borç 240 ay vadeyle ödenecek. Taksit ödemeleri sözleşme yapıldıktan sonraki ay başlayacak ve memur maaş zammına göre yılda iki kez artış gösterecek.

İSTANBUL TOKİ KURA KAZANANLARI SÖZLEŞMELERİNİ NASIL YAPACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ilan edildikten sonra konutu belli olan alıcılar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalanacak bankalar sonradan ilan edilecek.

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamak aşamasında başvuru kategorisine göre istenen belgeler talep edilecek. İkametgah belgesi, emekli kategorisinde olanlar başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi getirecek.

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisinde yer alanlar ise vukuatlı nüfus kayıt örneğini yanlarında bulunduracak. Engelli vatandaşlardan , engelli ve yaşlı hizmetleri müdürlüğünden alınan kimlik talep edilirken emekli kategorisinde yer alanlar ise SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi yalarında bulunduracak.

Genç kategorisinde başvuru yapanlar ise T.C. kimlik kartı ve ikamet belgesiyle beraber işlem yapabilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇIKMA İHTİMALİ BELLİ OLDU

TOKİ İstanbul kura çekiminde sayısal istatistiklere göre kurada ismi yer alma ihtimalleri belli oldu. Üç çocuklu ailede %16,8 her 6 kişiden biri, emeki %12,6 her 8 kişiden biri, engelli %10,7 her 9 kişiden biri, genç kategorisinde %8,3 her 12 kişiden biri, diğer kategoride ise %4,3 her 23 kişiden birine çıkma ihtimali hesaplandı.