İki kardeş kavga etti, şirket çalışanı yaralandı: Silahlı kavga anı güvenlik kamerasında

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, iş adamı Olgar E., şirket içerisinde kardeşi Ilgar E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Bunun üzerine Olgar E. odasına gitti. Silahla geri dönen şahıs, kardeşi Ilgar E.’yi hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren şirket çalışanlarından T.M., silahtan çıkan kurşunla ayağından vuruldu. Kardeşini vurmak isterken çalışanını yaralayan Olgar E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan arbede ve vurulma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

