Tekirdağ'da korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosikletlinin savrulduğu anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddede seyreden Batuhan A.’nın kullandığı motosiklet ile Reşadiye Mahallesi caddeye geçiş yapan bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan A. yere savrularak yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Özetle