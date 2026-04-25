Milli helikopter GÖKBEY’le İlk Eğitim! 2 Bin 555 komando sahadaydı

Jandarma Genel Komutanlığınca, GÖKBEY helikopteri ilk kez eğitimde kullanıldı. "Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi" için bilgi veren Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında şunları söyledi:

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığımızda eğitim gören 39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kursiyerlerinin katılımıyla 'Helikoptere Binme ve Helikopterden İnme Eğitimi' uygulamalı olarak icra edildi. Eğitimde ilk kez milli gururumuz GÖKBEY helikopterimiz kullanıldı. Ayrıca bu eğitim, 2 bin 555 kursiyer ile en yüksek katılımın sağlandığı eğitim oldu.