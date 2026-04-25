Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

New York Belediye Başkanı Mamdani'den Ermeni lobisi için Türkiye ve Azerbaycan'a küstah sözler

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak niteleyerek 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı'yla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı. Açıklamaya tepki gösteren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ermenilerin katliamlarına işaret ederek Mamdani'yi, sözlerini geri almaya davet etti.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 18:10
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda Osmanlı Devleti döneminde uygulanan Tehcir Yasası'nı soykırım olarak nitelendirirken 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Savaşı nedeniyle Türkiye ile Azerbaycan'a suçlama yöneltti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Osmanlı Devleti döneminde uygulanan Tehcir Yasası'nı soykırım olarak nitelendirmesi ve 2020 Dağlık Karabağ Savaşı nedeniyle Türkiye ile Azerbaycan'ı suçlaması, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden oldu.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Ermeni Soykırımı'nın 111. yıldönümünü anarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi andığını belirtti.
Mamdani, 2020'de Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri güçlerinin Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırdığını ve 2023'te Azerbaycan'ın 100.000'den fazla Ermeni'yi Dağlık Karabağ'dan kovarak soykırım kampanyasını sürdürdüğünü iddia etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olarak değerlendirdi.
Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını ve kültürel mirasın tahrip edildiğini hatırlattı.
Hacızade, Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.
"OSMANLI 1.5 MİLYON ERMENİ KATLETTİ"

Mamdani sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ermeni Soykırımı'nın 111. yıldönümünü anıyoruz. Günümüz Türkiye'si, Suriye'si ve Ermenistan'ında Osmanlı İmparatorluğu tarafından katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi onurlandırırken, tarihin kendini tekrarlamasına izin vermeyi reddetmeliyiz.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ERMENİLERE SALDIRDI"

2020'de Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri güçleri, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırdı. 2023'te Azerbaycan, Dağlık Karabağ'dan 100.000'den fazla Ermeni'yi kovarak, 100 yıldan fazla bir süre önce başlamış olan soykırım kampanyasını sürdürdü.

Bu anma gününde, Ermeni halkının —ve tüm halkların— özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için yeniden teyit ediyoruz."

AZERBAYCAN'DAN TEPKİ: PAYLAŞIM KIŞKIRITICI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Mamdani'nin paylaşımının "kışkırtıcı ve gerçeği" yansıtmayan nitelikte olduğunu belirten Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadelerin bölgenin tarihi ve mevcut gerçeklerine ilişkin bilgi eksikliğini ortaya koyduğunu ve siyasi anlatılar doğrultusunda gerçekleri çarpıttığı değerlendirmesinde bulundu.

"ERMENİSTAN İŞGAL DÖNEMİNDE YÜZ BİNLERCE AZERBAYCANLIYA KARŞI KATLİAMLAR YAPTI"

Azerbaycan'ın 2020'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası alanda tanınan egemen toprakları içinde hareket ettiğini hatırlatan Hacızade, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon, eşit haklar ve güvenlik güvenceleri sunulduğunu, dolayısıyla "sürgün" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını, ayrıca kültürel ve dini mirasın tahrip edildiğini görmezden gelen tek taraflı yaklaşımların endişe verici olduğunu ifade ederek Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ABD’yi bir kez daha uyardı: Sert karşılık verileceğinden emin olun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gökyüzünde 56 günlük ara: İstanbul - İran uçuşları yeniden başladı
