Gökyüzünde 56 günlük ara: İstanbul - İran uçuşları yeniden başladı

İran'a ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından 56 gün boyunca askıya alınan İstanbul–İran uçuşları yeniden başladı. Tahran’dan gelen ilk uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaparken, gün içinde üç ayrı İran uçağı daha varış yaptı.

28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik saldırıların ardından durdurulan İran - İstanbul uçuşları yeniden başladı.

28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik saldırılar nedeniyle durdurulan İran - İstanbul uçuşları, 56 günlük aranın ardından yeniden başladı.
İranAir şirketine ait IR719 sefer sayılı uçak, 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na inen ilk İranlı havayollarına ait uçak oldu.
İranAirTour ve Mahan Air şirketlerine ait uçaklar da aynı gün İstanbul'a iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan İran'a kalkan uçaklar, Hazar Denizi'nden İran hava sahasına girerken güvenlik gerekçesiyle radarlarını kapattı.
Meraj Air, Iran Air ve Iran AirTour şirketlerine ait uçaklar İstanbul'dan Tahran'a hareket etti.
IranAir şirketine ait IR719 sefer sayılı EP-IBK kuyruk tescilli Airbus A310 model uçak, 'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'ndan 'na gelmek üzere kalkışını gerçekleştirdi. 3 saat 26 dakikalık bir uçuşun ardından sabah saat 09.43'te inişini gerçekleştiren IranAir uçağı, 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan İranlı havayollarına ait ilk uçak oldu.

İkinci uçak 12.03'te, üçüncü uçak 13.20'de iniş yaptı IR719 sefer sayılı uçağın ardından B99710 sefer sayılı Iran AirTour firmasına ait EP-MDL kuyruk tescilli Airbus A310 model yolcu uçağı, saat 12.03'te gerçekleştirdiği inişle 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan ikinci İran uçağı olarak kayda geçti.

İRAN HAVA SAHASINA GİRERKEN RADAR KAPATTI

İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen üçüncü uçak ise saat 13.20'de inişini gerçekleştiren Mahan Air şirketine W5116 ait sefer sayılı, EP-MMT kuyruk tescilli Airbus A340 model yolcu uçağı oldu. İran'a ilk uçak 12.02'de havalandı 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk İran uçağı olan Meraj Air'e ait MRJ4804 sefer sayılı, EP-SIG kuyruk tescilli Airbus A300 model yolcu uçağı saat 12.02'de Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'na varış için havalandı. İran için ikinci kalkış, Iran Air'e ait IR718 sefer sayılı uçuşla 12.15'te; üçüncü kalkış ise Iran AirTour'a ait B99711 sefer sayılı uçuşla 13.32'de gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan İran'a kalkan uçaklar, Hazar Denizi'nden İran hava sahasına girerken radar kapattı. MRJ4804 sefer sayılı Meraj Air uçağı, 2 saat 36 dakikalık uçuşun ardından İran hava sahasına girmesiyle radar kapatırken IR718 sefer sayılı Iran Air uçağı kalkıştan 2 saat 40 dakika, B99711 sefer sayılı Iran AirTour uçağı ise 2 saat 37 dakika sonra İran hava sahasına girmesiyle radarlarını kapatma işlemini gerçekleştirdi. Bu işlemin güvenlik gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

