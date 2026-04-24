Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye’nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık Ve THY yeni dönemi başlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'in de yer aldığı görüşmede, turizmde uluslararası erişimin artırılması, uçuş ağlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak iş birliği başlıkları ele alındı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle havayolu kapasitesinin eşgüdüm içinde geliştirilmesi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye’nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık Ve THY yeni dönemi başlatıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 12:39

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yollarının yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliği başlıklarını ayrıntılarıyla masaya yatırdı. Toplantıda Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'de yer aldı. Görüşmede, Türkiye’nin turizmdeki büyüme ivmesini destekleyecek ulaşım stratejileri, havacılık-turizm entegrasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetlerinin uçuş planlamalarıyla daha etkin şekilde eşleştirilmesi değerlendirildi.

Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile turizm ve havacılık alanındaki iş birliğini görüşerek Türkiye'nin küresel erişimini güçlendirme adımlarını ele aldı.
Görüşmede, Türkiye'nin turizmdeki büyüme ivmesini destekleyecek ulaşım stratejileri, havacılık-turizm entegrasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetlerinin uçuş planlamalarıyla etkin şekilde eşleştirilmesi değerlendirildi.
Bakan Ersoy, TGA ile yürütülen tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde Türkiye'nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonların görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımların ele alındığını belirtti.
Türk Hava Yolları'ndaki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen bu görüşme, yeni dönemin ilk temaslarından biri olarak öne çıktı.
Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, TGA'nın küresel tanıtım kampanyaları ile havayolu kapasitesinin uyumlu şekilde planlanması ve ortak hedeflerin netleştirilmesi öncelikli başlıklar arasındaydı.
Toplantıda, Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarına erişimi kolaylaştıracak uçuş planlamaları ile yeni pazar açılımları ele alındı ve TGA'nın hedef pazar odaklı tanıtım faaliyetlerinin THY'nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı.
Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türk Hava Yollarımızın (THY) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Sayın Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde; Türkiye’nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonlarımızın görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”

YENİ YÖNETİMLE İLK TEMAS

Türk Hava Yollarında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen görüşme, yeni dönemin ilk temaslarından biri olarak dikkat çekti.
Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, özellikle TGA’nın küresel tanıtım kampanyaları ile havayolu kapasitesinin uyumlu şekilde planlanması ve ortak hedeflerin netleştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

UÇUŞ AĞI VE DESTİNASYON ODAĞI

Toplantıda, Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarına erişimi kolaylaştıracak uçuş planlamaları ile yeni pazar açılımları ele alındı.
TGA tarafından yürütülen hedef pazar odaklı tanıtım faaliyetlerinin, THY’nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Turizmin yıl geneline yayılması hedefi doğrultusunda ulaşım kapasitesinin etkin kullanımı değerlendirildi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BÜYÜMESİ

Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yürütülecek eşgüdümlü çalışmaların, Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu daha da güçlendirmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen ikili görüşmenin sonunda Bakan Ersoy, yeni göreve atanan Ahmet Olmuştur’a başarı temennilerini ileterek yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.