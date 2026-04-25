TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı İstanbul ili için bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından merak konusu oldu. TOKİ İstanbul’da inşa edeceği 100 bin konutun hak sahiplerini, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirdiği kura çekimiyle belirliyor. TOKİ İstanbul’da 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük konutlar inşa edecek. Kura çekiminin sonrasında hak sahipleri ikametgah belgesi, gelir belgesi, sağlık raporu ve diğer istenen belgelerle beraber konut sözleşmesi imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar TOKİ İstanbul kura çekiminde asil olarak hak sahibi çıksa dahi haklarını kaybedecek. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi…

HABERİN ÖZETİ İstanbul TOKİ kura sonuçları 2026! 25 Nisan Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirlemek için 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriyor ve sonuçlar talep.toki.gov.tr adresinden yayınlanacak. İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılıyor. Kura sonuçları, tüm kategorilerdeki çekimler tamamlandıktan sonra talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. Hak sahiplerine sonuçlar SMS, mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek, internet üzerindeki ilan tebliğ hükmünde olacak. İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek kiralık konut projesi kapsamında bu yıl ağustos ayında 2 bin konut kiralanacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasında ilk teslimlerin 2027 Mart'ta başlaması ve 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili hak sahibi belirleme kura çekimini 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriyor. Cumartesi günü başlayan kura çekimi pazar ve pazartesi günleri devam edecek. Kura çekimi tüm kategorilerde (şehit, engelli, emekli, genç, diğer ve üç çocuk) tamamlandıktan sonra isim listeleri ilan edilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura çekimine 1 milyondan fazla vatandaş katılırken kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Hak sahiplerine SMS, mail veya posta yoluyla sonuçlar bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olurken belirlenen süre içerisinde konut sözleşmesini imzalamak için başvuru yapmayanlar haklarından feragat etmiş sayılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ AYNI SAATTE BAŞLAYACAK

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimine başvuru sayısı fazla olduğu için diğer illerde olduğu gibi kura çekimi tek güne yetişmeyecek. 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü kura çekimleri devam edecek. Cumartesi günü saat 14.00’da İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılan kura çekimi diğer günlerde benzer saat olan 14.00’da başlayacak ve hak sahipleri belirlenecek.

İSTANBUL’DA KİRALIK KONUT AĞUSTOS’TA HAYATA GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ İstanbul kura çekimi töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kiralık konut uygulamasının da Türkiye’de ilk kez İstanbul’da başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı “ . Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı. TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Toplu Konut İdaresi tarafından kısa süre içerisinde başvuruların toplanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “ İstanbul’da yapılacak 15 bin kiralık sosyal konut kapsamında 2 bin konutun bu yıl ağustos ayı içinde kurayla kiralanacağını açıkladı.

KONUT TESLİMLERİ 2028’DE TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında TOKİ 500 bin konut kampanyasında ilk konutların 2027 yılının mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlayacağını hatırlatırken belirlenen takvim sürecinde devam edildiğinin altını çizdi. Bakan Kurum açıklamasında “ Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” dedi. İlk teslimler deprem bölgesinden başlayacak ve diğer illerle devam edecek.