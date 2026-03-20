Antalya'da prefabrik yapıda yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece saat 02.00 sularında henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.