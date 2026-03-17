Yangın faciasında acı tesadüf: Günler önceki sosyal medya paylaşımı yürek burktu

Kağıthane’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN ISITICIDAN ÇIKMIŞ

İtfaiye ekipleri müdahale ederken yangını söndürürken, yapılan incelemede Furkan Zorlu isimli vatandaşın gecekonduda yangın nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tespit edilirken, Zorlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YÜREK BURKAN TESADÜF

Acı olayın ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Furkan Zorlu’nun 20 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Genç adamın kendini photoshop ile bir yangın görselinin önüne yerleştirdiği ve gülümseyerek poz verdiği fotoğraf yürek burktu.