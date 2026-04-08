Komşu ihbarı maaşınızdan edebilir! İsa Karakaş 7 bin 438 kişinin maaşının kesildiğini açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız kazanç peşinde koşanları tespit etmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kâğıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişinin SGK radarına takıldığını açıkladı.
Fazla maaş almak için hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişi, bu sene de Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin radarına takıldı.
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır.
Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir.
Karakaş, "Ancak bazı vatandaşlar, bu yasal imkânı suistimal ederek "sahte/hileli boşanma" yoluna başvuruyor. Sırf yetim aylığı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden ayrılan, fakat gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenler SGK'yı dolandırıyor! Bu durum sadece ahlaki bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir SGK zararı teşkil ediyor" dedi.
Karakaş, son 3 senede toplam 7.438 kişinin haksız yere aldığı maaşların kesilerek ağır yaptırımlar uygulandığını belirtti.
Uzman isim, "Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. "Alo 170" hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor" şeklinde konuştu.
Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor.
Hileli/sahte boşanması tespit edilenleri bekleyen tablo oldukça karanlık:
Maaş Kesintisi: Bağlanan tüm maaş ve gelirler derhâl durdurulur.
Faizli Geri Ödeme: Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de dâhil faiziyle birlikte geri istenir.
Hapis Riski: SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.