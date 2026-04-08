Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Komşu ihbarı maaşınızdan edebilir! İsa Karakaş 7 bin 438 kişinin maaşının kesildiğini açıkladı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:20
1
Kağıt üzerinde hileli boşanma

Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız kazanç peşinde koşanları tespit etmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kâğıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişinin SGK radarına takıldığını açıkladı. 

2
Fazla maaş almak

Fazla maaş almak için hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişi, bu sene de Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin radarına takıldı.
 

3
dul ve yetim aylığı

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır.
 

4
boşanmış olması veya dul kalması

Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir.
 

5
SGK'YA BÜYÜK ZARAR

Karakaş, "Ancak bazı vatandaşlar, bu yasal imkânı suistimal ederek "sahte/hileli boşanma" yoluna başvuruyor. Sırf yetim aylığı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden ayrılan, fakat gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenler SGK'yı dolandırıyor! Bu durum sadece ahlaki bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir SGK zararı teşkil ediyor" dedi.
 

6
ağır yaptırımlar

Karakaş,  son 3 senede toplam 7.438 kişinin haksız yere aldığı maaşların kesilerek ağır yaptırımlar uygulandığını belirtti.

 

7
EN YAKINLARI İHBAR EDİYOR

Uzman isim, "Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. "Alo 170" hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor" şeklinde konuştu.
 

8
emekli yoğunluğunun yüksek olduğu

Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor.
 

9
HİLELİ BOŞANANLARI NELER BEKLİYOR?

Hileli/sahte boşanması tespit edilenleri bekleyen tablo oldukça karanlık:

Maaş Kesintisi: Bağlanan tüm maaş ve gelirler derhâl durdurulur.
Faizli Geri Ödeme: Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de dâhil faiziyle birlikte geri istenir.
Hapis Riski: SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.