Bolu nisan ayında beyaza büründü! Kentte lapa lapa kar yağıyor

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylası ile Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerinde görülen sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından bölgede bazı alanların beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu. Öte yandan kent merkezinde, sağanak aralıklarla devam ediyor. Karabük'ün Ovacık ilçesinde de yüksek kesimlere kar yağdı.

