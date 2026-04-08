 | Berrak Arıcan Baş

ABD halkı artık İsrail'e karşı daha olumsuz, Netanyahu'ya güven de azaldı

ABD'de halkın İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerinde artış oldu. ABD'nin, İran ile girdiği savaşın ardından yapılan anket kamuoyunun görüşünü ortaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güvenin azaldığı da belirtildi.

ABD'nin, İran ile girdiği savaşın ardından ABD'de yapılan bir anket, halkın İsrail'e karşı tavrını ortaya koydu. ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e bakışı, Netanyahu'ya güven ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmeleri ölçüldü.

ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan bir anket, ABD halkının İsrail'e yönelik olumsuz bakışının arttığını, Netanyahu'ya olan güvenin azaldığını ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmelerin olumsuz olduğunu ortaya koydu.
ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53'tü.
Özellikle 18-49 yaş grubundaki gençler arasında İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.
Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım yüzde 80'e ulaştı.
ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.
İSRAİL'E ARTIK DAHA OLUMSUZ BAKIYORLAR

Buna göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53 seviyesindeydi. İsrail'e "çok olumsuz" bakanların oranı da yüzde 28'e yükselerek son yıllardaki artışını sürdürdü.

Görüşlerdeki değişim özellikle arasında daha belirgin. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde 18-49 yaş grubunda İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.

Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım dikkat çekici düzeyde artarak yüzde 80'e ulaştı.

NETANYAHU'YA GÜVEN AZALDI

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 7 puan artış gösterdi. Demokratların da yüzde 76'sı Netanyahu'ya güvenmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda da ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.

