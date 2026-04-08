ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala iyi haber geldi. ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkeste karar kılındı. Artık savaşın tamamen sonlanması için adımlar atılacak.

HABERİN ÖZETİ ABD, İran, İsrail savaşının son bulması için kritik gün belli oldu! Gözler Pakistan'a çevrildi ABD ve İran arasında, savaşın sonlanması için 2 haftalık bir ateşkese karar verildi ve bu kapsamda İslamabad'da müzakereler yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala 2 haftalık ateşkeste karar kılındı. ABD ve İran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ateşkeste ve müzakerelerde rol oynadığı belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 10 Nisan'daki görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmelere dair temaslar olduğunu ancak açıklama yapılmadıkça kesinleşmiş sayılmayacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. İran yönetimi, müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflar arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere heyetleri 10 Nisan'da İslamabad'a davet etti.

Amerikan haber platformu Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Washington ile Tahran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 2 haftalık geçici ateşkese giden süreçte önemli rol oynadığı, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da müzakerelere dahil olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 10 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi.

Öte yandan Axios'a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Görüşmelere dair temaslar var ancak Trump veya Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadıkça hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, taraflar arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet ettiğini açıklamıştı.