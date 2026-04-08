Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İran ateşkesinin perde arkası! Facianın eşiğinden böyle dönüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği son sürenin dolmasına yakın ''Bir medeniyet yok olacak'' tehdidinde bulundu. Trump'ın tehdidinin ardından müzakerelerde ilerlemeler oldu ve iki ülke 2 haftalık ateşkeste anlaştı. ABD basını, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü, ateşkese giden süreçte neler yaşandığını yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:34

ABD Başkanı 'ın, İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala iki ülkeden ateşkes açıklaması geldi. Trump'ın, İran'a yönelik son tehditleri nedeniyle tüm dünya diken üstündeyken gelen ateşkes açıklamasıyla rahat bir nefes alındı. İran'ın ateşkesi kabul etmesindeki süreci ise ABD basını kaleme aldı.

0:00 169
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala iki ülke arasında ateşkes sağlandı.
İran'ın kararını değiştirmesinde yeni dini lider Mücteba Hamaney'in müzakerecilere anlaşma yönünde ilerleme talimatı vermesi kritik rol oynadı.
ABD ve İran arasındaki temaslarda Pakistanlı arabulucular, Türkiye ve Mısır dışişleri yetkililerinin de desteğiyle iki haftalık ateşkes teklifi hazırlandı.
Son saatlerde İran'ı Çin'in ikna ettiği ve Hamaney'in talimatının 'kırılma noktası' olduğu belirtildi.
Trump, ateşkesi kabul etmeden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan taahhüt aldı.
Pakistan'da planlanan müzakerelerin cuma günü görüşülmesi ve ABD heyetine JD Vance'ın liderlik etmesi bekleniyor.
MÜCTEBA HAMANEY'İN KRİTİK TALİMATI

Axios'un 11 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran'ın kararını değiştirmesinde yeni dini lider 'in ilk kez müzakerecilere anlaşma yönünde ilerleme talimatı vermesiyle değişti.

Habere göre, ABD ve İran arasındaki temaslar hafta başında gergin başladı. ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın sunduğu 10 maddelik karşı teklifi "felaket" olarak niteledi. Pakistanlı arabulucular yeni taslakları, taraflar arasında taşıdı. Türkiye ve Mısır'daki dışişleri yetkililerinin de uzlaşma yolunda verdiği destekle pazartesi gecesi iki haftalık ateşkes için bir teklif hazır hale getirildi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir karar beklendi. Suikast tehlikesi nedeniyle ulaklar aracılığıyla iletişim sağlayan Hamaney son 2 günde, sürece bizzat dahil oldu. Bu süreçte İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de hem müzakereleri yürütmede hem de Devrim Muhafızları'nı anlaşmaya ikna etmede kritik rol oynadığı ifade edildi.

İRAN'I ÇİN İKNA ETTİ

İran'ı ise son saatlerde ise Çin'in ikna ettiği belirtildi. Ancak iki kaynağa göre Hamaney'in müzakerecilere "anlaşın" talimatı vermesi "kırılma noktası" oldu. Bölgesel bir kaynak "O yeşil ışık yakmasa anlaşma olmazdı" dedi.

Trump'ın ''Bir medeniyet yok olacak'' açıklamalarının ardından bazı İran medya kuruluşları Tahran'ın masadan kalktığını tüm kapıları kapattığını yazdı. Axios'a konuşan kaynaklar, bunun doğru olmadığını belirtti. Hatta öğle saatlerinde ateşkese sıcak bakılmaya başlandığı ifade edildi. Akşam saatlerinde ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla her iki tarafı da teklifi kabul etmeye çağırdı.

NETANYAHU'DAN TAAHHÜT İSTENDİ

Trump'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurmadan hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak ateşkese bağlı kalacağına dair taahhüt aldı.

Daha sonra da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşen Trump anlaşmayı noktaladı. Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından 15 dakika sonra ise ABD ordusuna "dur" emri verildi.

KRİTİK GÜN CUMA

Son olarak ise Pakistan'da planlanan müzakerelerin cuma günü görüşülmesi, ABD heyetine Trump'ın yardımcısı JD Vance'ın liderlik etmesi bekleniyor.

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun İran'ın nükleer materyalden vazgeçme, uranyum zenginleştirmeyi durdurma ve balistik füze programını terk etme gibi konularda ABD'den güvence aldığını söyledi.

ETİKETLER
#donald trump
#Mücteba Hamaney
#Abd İran Ateşkes
#İsrail Netanyahu
#Çin Arabuluculuğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.