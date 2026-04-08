ABD Başkanı Donald Trump, dün ''Bir medeniyet yok olacak'' diyerek İran'a yönelik sert tehditler savurdu. İran ile anlaşma olmazsa sivil ve enerji altyapılarının hedef olacağını belirten Trump, Tahran'a verdiği sürenin bitmesine yakın ateşkes konusundaki kararını açıkladı. İran'ın da ateşkesi onaylamasıyla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılacağı duyuruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD'nin İran ile ateşkesinin ardından İsrail'in Lübnan'a saldırıları arttı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve sonrasında gelişen ateşkes süreci ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının arttığı bir ortam yaşanmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert tehditler savurarak anlaşma olmazsa sivil ve enerji altyapılarının hedef olacağını belirtti. İran'ın da onaylamasıyla 2 haftalık bir ateşkesin duyurulacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı açıklandı. Arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 2 haftalık ateşkesin Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsayacağını söylerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bunu reddederek ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ederek Sur kentindeki el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldı, Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya yapılan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyine tanksavar hattı olarak tanımladığı bölgeye yeni askeri birlik sevk etti ve kara saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 Mart'tan beri 1530 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4812 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu gelişmeler sırasında arabulucu Pakistan'ın Başbakan Şahbaz Şerif, 2 haftalık ateşkesin Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsayacağını söyledi. Fakat bu söylemi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI ARTTI

İsrail ordusu, Lübnan'nın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilen haberde, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları aktarıldı.

İSRAİL YENİ BİRLİK SEVK ETTİ, İŞGAL GENİŞLEDİ

İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyinde, "tanksavar hattı" olarak tanımladığı bölgeye yeni askeri birlik sevk ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarının sürdüğü ifade edildi.

Geçen hafta 98. Tümen'e bağlı İsrail askerlerinin "tanksavar hattı" şekilde tanımlanan bölgeye konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, bu birliğin Lübnan'ın güneyindeki saldırıları artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun "tanksavar hattı" boyunca konuşlanmasını tamamladığı belirtildi.

5 TÜMEN İŞGALE KATILDI

The Times of Israel gazetesi ise ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun bölgede 98. Tümen hariç 5 tümeninin işgale katıldığını aktardı.

Haberde, 146. ve 162. tümenlerin Lübnan-İsrail sınırının batı kesiminde ilerlediği, 91. ve 36. tümenlerin doğu kesiminde saldırılarını sürdürdüğü, bunlara ek olarak 210. Tümen'in Şeba Çiftlikleri bölgesinde konuşlandığı ifade edildi.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 1500'Ü AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1530'a, yaralı sayısının ise 4 bin 812'ye yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 102'sinin kadın ve 57'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.