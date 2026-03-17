Lübnan'a 15 günde 2 binden fazla saldırı! 1 milyondan fazla kişi İsrail saldırılarında yerinden edildi

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde de devam ederken bir yandan da Lübnan'a bombalar düşüyor. İsrail, Lübnan'daki işgalini genişletmek için hava saldırılarının yanı sıra kara saldırılarına da başladı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ayrıntılara hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.
Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü. Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.
Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.
İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye'ye hava saldırıları düzenledi. Yoğun hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti.
Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde ise bir apartman hedef alındı ve Etiyopyalı bir kadının yaralandığı bildirildi.
İsrail’in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Afet Yönetimi tarafından yayımlanan günlük raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.
Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 49 bin 328 kişinin başvurduğu kaydedildi. Açılan 622 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 742 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a 2 bin 235 saldırı düzenlediği bildirildi.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.