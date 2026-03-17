Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Lübnan'a 15 günde 2 binden fazla saldırı! 1 milyondan fazla kişi İsrail saldırılarında yerinden edildi

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv, Orta Doğu'da savaşı genişletti. İsrail, Lübnan'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor. İsrail'in amacının, Lübnan sınır hattındaki yerleşim bölgelerini işgal ederek asker konuşlandırmak olduğu belirtildi.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:10

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde de devam ederken bir yandan da Lübnan'a bombalar düşüyor. İsrail, Lübnan'daki işgalini genişletmek için hava saldırılarının yanı sıra kara saldırılarına da başladı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ayrıntılara hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletme çabaları kapsamında kara saldırılarına başladığı ve sınıra yakın yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi aldığı belirtiliyor.
İsrail ordusu, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi aldı.
İsrail, Lübnan halkını zorla yerinden ederek işgal edip asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.
Hizbullah, İsrail'in kara saldırılarına karşı gerilla savaşı ve baskınlar planlıyor.
İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenledi ve 11 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı.
2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 2 bin 235 saldırı düzenlendiği bildirildi.
İSRAİL İŞGAL EDİP ASKER KONUŞLANDIRACAK

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü. Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

HİZBULLAH'IN KALESİNE HAVA SALDIRILARI

İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye'ye hava saldırıları düzenledi. Yoğun hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti.

Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde ise bir apartman hedef alındı ve Etiyopyalı bir kadının yaralandığı bildirildi.

İsrail’in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Afet Yönetimi tarafından yayımlanan günlük raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.

Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 49 bin 328 kişinin başvurduğu kaydedildi. Açılan 622 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 742 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a 2 bin 235 saldırı düzenlediği bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

