İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.