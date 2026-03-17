Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu'da düğüm çözülemiyor! ABD-İsrail-İran savaşında 18. gün
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu'da fitilini ateşlediği savaşın 18 gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın, ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'ü vurduğu iddialarını Başkan Donald Trump yalanlarken, İran tarafından paylaşılan görüntülerin de gerçek olmadığını ileri sürdü. Öte yandan Trump'ın radarına giren Hürmüz Boğazı'nda da geçişlerin güvenli hale gelmesi için ülkelerden destek istediği belirtildi. Öte yandan İran'ın saldırılara karşı Orta Doğu'daki misillemeleri devam ediyor.
IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA ART ARDA PATLAMALAR
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu. Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi.
İSRAİL'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı. Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.
BAE'DE PETROL TESİSİNDE YANGIN
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı. İHA’nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE DALGASI
İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.
IRAK'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI
Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi. ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi. ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
CENTCOM: 200 ABD ASKERİ YARALANDI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.
Bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydeden Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.