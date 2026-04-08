ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump'ın verdiği süre doldu, kararını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik müzakerelerde verdiği sürenin 03.00'te (TSİ) dolmasına 1,5 saat kala ateşkes görüşmelerinde kritik bir açıklama geldi. 28 Şubat'ta başlayan savaş 40'ıncı gününde en sert günlerinden birini yaşıyor. Trump gün içerisinde yaptığı açıklamasında "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek." şeklinde tehdit savurmasının ardından geri sayım başlamıştı. Dünyanın pek çok yerinden saldırıların sona erdirilmesi ve Donald Trump'ın süreyi uzatması noktasında çağrılar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu. Beyaz Saray tarafından Trump'ın bu teklifi değerlendirdği yönünde açıklamalar geldi. Öte yandan İran vatandaşlarına uyarılarda bulunarak dışarı çıkmamaları yönünde bildirim yaptı ve hedef alınabilecek noktalarda hazırlıklara başladı.
İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E UYARI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan başkanlığındaki İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi. ''Parmağımız tetikte, düşmanın yapacağı herhangi bir hata tam karşılık alacaktır'' diyerek ABD ve İsrail'e mesajını verdi.
TRUMP: DÜNYA BARIŞI İÇİN BÜYÜK BİR GÜN
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan ateşkesi "Dünya barışı için büyük bir gün" olarak nitelendirerek, "ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğunun yönetilmesine yardımcı olacak. Pek çok olumlu adım atılacak. Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecini başlatabilir" açıklamasında bulundu.
LÜBNAN'A SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.
İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
NETANYAHU "LÜBNAN'I KAPSAMIYOR" DEDİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu Pakistan tarafından gelen açıklamada ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığı bildirilmişti.
İRAN'DAN KATAR, BAHREYN, KUVEYT VE BAE'YE SALDIRI
İran, ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen, Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına yenilerini ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.
ATEŞKES LÜBNAN'I DA KAPSAYACAK
İsrail basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran ile ABD’nin vardığı ateşkesin, Lübnan’da Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da kapsayacağı bildirildi.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la varılan 2 haftalık ateşkese Lübnan’ın da dahil olduğunu aktardı. İsrail basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran ile ABD’nin vardığı ateşkesin, Lübnan’da Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da kapsayacağı bildirildi.
ABD TÜM SALDIRI OPERASYONLARINI DURDURDU
ABD ile İran arasında varılan ateşkesin yankıları sürerken, Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD merkezli haber sitesi Axios’a konuşan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, saldırıların sona erdiğini ancak savunma tedbirlerinin yürürlükte kalacağını belirtti. Söz konusu yetkili, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüklerini ifade etti.
10 MADDELİK ANLAŞMA ŞARTLARI
İran’ın ABD’ye sunduğu teklifin 10 maddesi paylaşıldı. Maddelerin saldırmazlık taahhüdü, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi, tüm birincil yaptırımların kaldırılması, tüm ikincil yaptırımların kaldırılması, tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, tüm Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, ABD muharip kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğu aktarıldı.
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Trump’ın açıklamasının ardından, İran’dan İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMA ŞARTI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.
HAMANEY ATEŞKESİ ONAYLADI
ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.
İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran televizyonu, Trump İran'ın savaşın sona erdirilme şartlarını kabul etti şeklinde kararı duyurdu.
İSRAİL MÜZAKERELERE KATILMAYI KABUL ETTİ
Beyaz Saray İsrail'in de ateşkese katılmayı kabul ettiğini duyurdu. İsrail müzakereler sürerken bombardımanları durduracak.
TRUMP SALDIRIYI ERTELEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara iki haftalık ara verilmesini kabul ettiğini duyurdu. Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.
Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.
Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti.