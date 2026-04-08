Polis yeleği giyip trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada

Bursa'da polis yeleği giyerek motosikletiyle trafikte akrobatik hareketlerle ortalığı birbirine katan 19 yaşındaki sürücünün yakalanması için ekipler harekete geçti. Sivil trafik ekiplerinin çalışmasıyla, genç trafik magandası kısa sürede yakalandı. Şahsa, çekme belgeli motosikleti trafiğe çıkarmak, drift yapmak, akrobatik hareketler sergilemek, kask kullanmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

