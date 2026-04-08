Karadeniz'de nadir görülen canlı! Aniden belirdi, balıkçılar kamerasına sarıldı

Karadeniz sularında amatör balıkçıların karşısına çıkan ve popülasyonuna daha çok Akdeniz'de rastlanan deri sırtlı deniz kaplumbağası, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Şehir merkezinde av için Karadeniz'e açılan amatör balıkçı Caner Sözeri ve arkadaşının karşısına, Türkiye’de nadir gözlemlenen ve popülasyonuna daha çok Akdeniz’de rastlanan deri sırtlı deniz kaplumbağası çıktı. İlk kez karşılaştıkları deniz canlısı karşısında şaşkınlık yaşayan balıkçılar, görüntülerini kaydederek durumu araştırılması için yetkilere iletti. Kaplumbağanın görüntüleri, bilimsel çalışmalar için balıkçılar tarafından kayıt altına alındı.