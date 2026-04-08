Aile katliamında dehşete düşüren ifade! "Hiçbirini sevmiyordum, hep öldürmek istedim"

İstanbul Çekmeköy'de7 Nisan günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda; S.H. (35), polisi arayarak “annemi ve babamı öldürdüm” şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, anne Medine Hepgülnar (61) ile abi Ekrem Hepgülnar’ın S.H. tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
S.H.’nin diğer kardeşi K.H.’nin (38) ise aynı saldırıda ağır yaralandığı ve Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Olay yerinde ruhsatlı silahıyla yakalanan S.H.’nin ilk ifadesinde ailesini sevmediğini, uzun süredir onları öldürmeyi düşündüğünü ve ayrıca kredi ile kumar borçlarının bulunduğunu söylediği belirtildi.
Olayın görgü tanıklarından Bünyamin Sevinç isimli vatandaş ise "Saat 18.30 gibiydi, evde 3-4 el silah sesi duydum. Onun ardından zaten polis ekipleri ve ambulans da geldi, herkes gördü olanları, insanlar panik oldu. Olayı gerçekleştiren şahsı tanımıyordum ama aile içi bir kavga olduğunu tahmin ettik ki zaten öyleymiş" ifadelerini kullandı.