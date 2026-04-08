Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'taki saldırganın eşi gözaltına alındı: Yapmayın bu eylemi Beşiktaş Levent'te yaşanan terörist-polis çatışması sonrası yürütülen soruşturmada, teröristlerin saldırı öncesinde bölgede keşif yaptıkları ve yaralı ele geçirilen bir teröristin eşinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 terörist (1 ölü, 2 yaralı) etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptıkları belirlendi. Saldırıda yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil 3 şüpheliye telkinde bulunduğu iddia edildi.

"YAPMAYIN BU EYLEMİ"

Son olarak saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi de gözaltına alındı. Şüpheli kadının, eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil olmak üzere 3 şüpheliye "Yapmayın bu eylemi, vazgeçin" diye telkinde bulunduğu iddia edildi.

SALDIRGANLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş’ta 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.