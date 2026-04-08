Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Beşiktaş'taki saldırganın eşi gözaltına alındı: Yapmayın bu eylemi

Beşiktaş’ta gerçekleşen saldırıda 1'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıya yönelik çalışmalar kapsamında yaralı olarak ele geçirilen terörist Onur Ç'nin gözaltına alınan eşinin ifadesi ortaya çıktı. 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.‘nin eşinin gözaltına alınmıştı. Onu

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 15:17

Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptıkları ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'taki saldırganın eşi gözaltına alındı: Yapmayın bu eylemi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş Levent'te yaşanan terörist-polis çatışması sonrası yürütülen soruşturmada, teröristlerin saldırı öncesinde bölgede keşif yaptıkları ve yaralı ele geçirilen bir teröristin eşinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 terörist (1 ölü, 2 yaralı) etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptıkları belirlendi.
Saldırıda yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kadının, eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil 3 şüpheliye telkinde bulunduğu iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

"YAPMAYIN BU EYLEMİ"

Son olarak saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi de gözaltına alındı. Şüpheli kadının, eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil olmak üzere 3 şüpheliye "Yapmayın bu eylemi, vazgeçin" diye telkinde bulunduğu iddia edildi.

SALDIRGANLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş’ta 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saldırganlar kullandıkları aracı böyle almışlar! İstanbul'daki saldırıda kullanılan kiralık aracın izi kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma
