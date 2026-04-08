Beşiktaş'taki saldırganın eşi gözaltına alındı: Yapmayın bu eylemi

Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptıkları ortaya çıktı.
Son olarak saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç.'nin eşi de gözaltına alındı. Şüpheli kadının, eylemden haberdar olduğu ve saldırıya katılan eşi de dahil olmak üzere 3 şüpheliye "Yapmayın bu eylemi, vazgeçin" diye telkinde bulunduğu iddia edildi.
Öte yandan Beşiktaş’ta 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı.