Yayaya çarptı, olay yerinden kaçtı! Kahramanmaraş'taki motosiklet kazası kamerada

Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı'da trafik kazası yaşandı. Çarşı içerisinde motosikletiyle kontrolsüz ve hızlı şekilde ilerleyen sürücü, alışveriş yapan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi ayak bileğinden yaralanırken motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı! O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

