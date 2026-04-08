Gram altın için 10 bin lira sinyali! İslam Memiş'ten ateşkes sonrası sert uyarı

islam memiş altın gümüş

Altın ve gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. Yaşanan bu hareketlilik ne kadar süre ve ne yönde devam edecek? Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda ateşkes haberlerinin ardından yaşanan sert hareketleri değerlendirdi. Memiş’in açıklamalarına göre, küresel piyasalarda yön kısa vadede değişmiş olsa da dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

petrol altın gümüş

Memiş, "Piyasalara ateşkes haberi geldi. Piyasalarda rüzgar tersine döndü. Petrol fiyatlarında dolar endeksinde sert düşüşler yaşanırken petrol karşısında, dolar karşısında altın, gümüş, euro ve borsalarda sert yükselişler var. Zaten iki cevap olacaktı. Ya savaşa devam ya da tamam. Tamam mesajı geldiği için petrol karşısındaki bütün varlıklarda toparlanma var" şeklinde konuştu.
 

Uluslararası piyasalarda ons altın

Memiş, uluslararası piyasalardaki son durumu da detaylandırarak "Uluslararası piyasada ons altın 4.850 dolar seviyesine kadar gram altın TL fiyatı 7.030 seviyesine kadar yükseldi. Yüzde 2 civarında bir prim yaptığını gözlemliyoruz ve öğle saatlerinde gram altın TL fiyatı 6.920 seviyesinden işlemler gerçekleştirmekte. Uluslararası piyasalarda ons altın şu an itibariyle 4.800 dolar seviyesinde. Önümüzdeki 15 gün çok kritik" dedi.

PİYASALAR İÇİN 15 GÜN UYARISI

Memiş, şu uyarıda bulundu: "Çünkü bu 15 günlük süreç içerisinde yine bu anlaşmayı manipüle etmek için farklı haber akışları gelebilir. Farklı saldırılar yaşanabilir. Barış gelmesin diye farklı ülkelerin farklı eylemleri yaşanabilir. Piyasalar 15 gün içinde yine dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirilmesini bekliyorum. Ancak orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz."
 

islam memiş altın

“Altın tarafında 6.500 7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz. Şimdi 7.000 8.000 lira aralığında bir dalgalanma bekliyoruz önümüzdeki haftalarda. Asıl ana trend 10.000 LİRA seviyesi. Bu 10.000 lira seviyesini tekrar beklemeye devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda ons altın kalıcı barışın gelmesi ile birlikte 4.900 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi lazım.” diyen Memiş net rakam verdi. 
 

ons altın

Memiş, ons altında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü belirterek "Burada da 5.100 lira seviyesine kadar yükseliş olabilir. Yani yıl sonuna kadar yine altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz" dedi.
 

Borsa İstanbul

Borsa ve döviz tarafındaki gelişmelere de değinen Memiş, "Borsa İstanbul üzerindeyse 13.600 puan seviyesine kadar yükseldi. %5 değer artışlarıyla güne başladı. Yine euro burada %1 prim yaptı. Euro-dolar paritesi 1.17 seviyesine kadar yükseldi"
 

petrol fiyatları

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarında ise sert geri çekilmeye dikkat çekerek "Brent petrolün varil fiyatı %20 civarında değer kayıplarıyla güne başlamıştı. Şu anda %13 civarında değer kayıpları devam ediyor. 96 dolar seviyesinde kalıcı bir barış haberi gelirse, bir ateşkes haberi gelirse 80 dolar seviyesinde destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz" dedi.
 

Altın gümüş rasyosu

Gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini ifade eden Memiş, "Altın gümüş rasyosu gerilediği için gümüşün ons ve gram fiyatı bugün altına kıyasla daha çok prim yaptı. %6 civarında yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 78 dolar, gümüşün gram fiyatı 111 lira seviyesine kadar yükseldi" dedi.

 

Orta ve uzun vadede altın tarafında

DALGALANMA DEVAM EDECEK

Son olarak piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Memiş, "Şimdi artık bu 15 günlük süreç içerisinde ateşkes sahada gerçek karşılığını bulacak mı? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Ama 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda dalgalanmanın devam edeceğini söyleyebilirim. Orta ve uzun vadede altın tarafında, gümüş tarafında, euro tarafında ve borsa tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor"
 

Kısa vadeli dalgalanma

Memiş, "Kısa vadeli dalgalanma, orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz bu yönde ve gözümüz, kulağımız yine Ortadoğu'da gelecek haber akışlarında olacaktır" diyerek yatırımcıları uyardı.

