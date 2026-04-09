SON DAKİKA!
Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları

Bekçi alım şartlarında yeni düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartlarında temel kriterler korunurken bazı kriterlerde güncelleme yapıldı. İşte bekçi alım şartları...

Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları
Çarşı ve mahalle bekçiliği alım şartları yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte özellikle askerlik ve ikamet şartları öne çıktı.
Yeni yönetmelikte adaylarda aranan temel kriterler korunurken, yaş sınırı ve bazı başvuru koşullarında güncelleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni düzenlemeyle çarşı ve mahalle bekçiliği alım şartları güncellendi.
Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması zorunlu hale geldi.
Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
Yaş sınırı 18 ile 31 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Siyasi parti üyeliği olanlar başvuru yapamayacak.
Bekçiler, belirli şartlar altında üst araması yapabilecek.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI

Yapılan değişikliğe göre, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması zorunlu tutuldu. Bunun yanı sıra, başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı da getirildi.

Eğitim ve vatandaşlık şartlarında değişiklik yapılmazken adayların en az lise mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekliliği devam etti.

Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları

Özellikle yaş sınırı 18 ile 31 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi. Başvuru şartlarında siyasi partilere üyelik kabul edilmiyor.

İşte kriterler:

• Yaş: 18-31
• En az lise mezunu,
• Erkekler için askerlik şartı,
• Başvuru yapılan ilde son 1 yıl ikamet,
• Siyasi parti üyeliği olanlar başvuramaz.

Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma ve Usul Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, bekçiler, artık üst araması yapabilecek. Yönetmelikte bu yetki şöyle tanımlandı:

“Durdurulan kişi üzerinde veya aracında silah ya da kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı hâlinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilir. Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilir. Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz.”

Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları

Bekçilerin çalışma saatleri, gün batımı ve gün doğumu arasında olacak ancak gerekli görüldüğü durumlarda, çalışma süreleri uzayacak. , önemi olaylarda bekçilere görev verebilecek.

