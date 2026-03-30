İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, polis ve bekçilerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Çiftçi'den polis ve bekçilere müjde! Çalışma şartları iyileştirilecek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek polis ve bekçilerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılacağını ve sokak çeteleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çarşı ve mahalle bekçilerinin gece görevlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörülüyor. Polislerin çalışma düzeni 12/36 saat olarak yeniden yapılandırılacak ve mezuniyet takvimi haziran başına çekilecek. Çocukları suça sürüklemeye çalışan sokak çetelerine karşı operasyonların artarak devam edeceği belirtildi. Uyuşturucuyla mücadelede 1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

POLİS VE BEKÇİLERE MÜJDE

Polis Meslek Kanunu'na yönelik hazırlıkların olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Çiftçi şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler.

Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi'nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Sokak çetelerine yönelik eylem planıyla ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Bu noktada çocuklarımızı suça sürüklemeye çalışan bu çeteleşme faaliyetlerine karşı tavrımız nettir. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Geçen hafta Türkiye genelinde 358 kişinin yakalandığı operasyonu hatırlatan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele konusunda da aynı kararlılığı sahaya yansıtacaklarını söyledi. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki etkisini artıracağını vurgulayan Bakan Çiftçi şöyle devam etti:

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

"Uyuşturucu bütün suçları besleyen bir damar gibidir. Uyuşturucu bizim için çok katmanlı bir mücadele alanıdır. Terörün, çetelerin finansman kaynağı başta olmak üzere, toplumu ve aile yapımızı bozan pek çok konunun temelinde uyuşturucu yatmaktadır. En acısı da şudur; uyuşturucu, özellikle gençlerimizi hedef almaktadır. Onların zihinlerini, umutlarını ve ideallerini kurutmaya çalışmaktadır. Biz, işte o kaynağı kurutmakta kararlıyız. Uyuşturucuyla ilgili konularda tavizsiz ve kararlı olacağız. Nefes aldırmayacağız.

Nitekim sadece 1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirilmiştir. Bu tablo, sahadaki mücadelemizin ne kadar yoğun ve kararlı olduğunu açıkça göstermektedir."