Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bakan Çiftçi'den polis ve bekçilere müjde! Çalışma şartları iyileştirilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis ve bekçilerin çalışma şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Bakan Çiftçi, her iki meslek grubunda da mesai saatlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 03:36

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, polis ve bekçilerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

0:00 188
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek polis ve bekçilerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılacağını ve sokak çeteleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin gece görevlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörülüyor.
Polislerin çalışma düzeni 12/36 saat olarak yeniden yapılandırılacak ve mezuniyet takvimi haziran başına çekilecek.
Çocukları suça sürüklemeye çalışan sokak çetelerine karşı operasyonların artarak devam edeceği belirtildi.
Uyuşturucuyla mücadelede 1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
POLİS VE BEKÇİLERE MÜJDE

Polis Meslek Kanunu'na yönelik hazırlıkların olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Çiftçi şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler.

Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi'nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Sokak çetelerine yönelik eylem planıyla ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Bu noktada çocuklarımızı suça sürüklemeye çalışan bu çeteleşme faaliyetlerine karşı tavrımız nettir. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Geçen hafta Türkiye genelinde 358 kişinin yakalandığı operasyonu hatırlatan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele konusunda da aynı kararlılığı sahaya yansıtacaklarını söyledi. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat birimlerinin sahadaki etkisini artıracağını vurgulayan Bakan Çiftçi şöyle devam etti:

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

"Uyuşturucu bütün suçları besleyen bir damar gibidir. Uyuşturucu bizim için çok katmanlı bir mücadele alanıdır. Terörün, çetelerin finansman kaynağı başta olmak üzere, toplumu ve aile yapımızı bozan pek çok konunun temelinde uyuşturucu yatmaktadır. En acısı da şudur; uyuşturucu, özellikle gençlerimizi hedef almaktadır. Onların zihinlerini, umutlarını ve ideallerini kurutmaya çalışmaktadır. Biz, işte o kaynağı kurutmakta kararlıyız. Uyuşturucuyla ilgili konularda tavizsiz ve kararlı olacağız. Nefes aldırmayacağız.

Nitekim sadece 1 Ocak-22 Mart 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirilmiştir. Bu tablo, sahadaki mücadelemizin ne kadar yoğun ve kararlı olduğunu açıkça göstermektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Çiftçi'den APP plaka ve cezalarla ilgili yeni açıklama! "Amaç ceza değil, rehberlik"
ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#Uyuşturucuyla Mücadele
#Polis Çalışma Saatleri
#Bekçi Görevlendirme
#Sokak Çeteleriyle Mücadele
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.