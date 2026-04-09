Filipinler’deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama böyle kaydedildi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS-DOST), ülkedeki Kanlaon Yanardağı ile Taal Yanardağı Ana Krateri’nde volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu. Kanlaon Yanardağı'nda oluşan volkanik kül ve duman bulutu 1200 metre yükseğe ulaşırken, gece yarısından bu yana dağın toplam 4 kez kül püskürttüğü kaydedildi. 2’nci seviye güvenlik uyarısının yürürlükte.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Filipinler’deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama böyle kaydedildi Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS-DOST), ülkedeki Kanlaon ve Taal Yanardağları'nda volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu. Kanlaon Yanardağı'nda oluşan volkanik kül ve duman bulutu 1200 metre yükseğe ulaşırken, gece yarısından bu yana dağın toplam 4 kez kül püskürttüğü kaydedildi ve 2’nci seviye güvenlik uyarısı yürürlükte. Taal Yanardağı Ana Krateri’nde oluşan volkanik kül ve duman bulutu 300 metre yüksekliğe ulaşırken, 1’inci seviye güvenlik uyarısı hala yürürlükte. Her iki doğa olayı da PHIVOLCS-DOST kameralarına anbean yansıdı.

Taal Yanardağı Ana Krateri’nde oluşan volkanik kül ve duman bulutunun 300 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Taal Yanardağı için yapılan 1’inci seviye güvenlik uyarısının hala yürürlükte olduğu aktarıldı. Her iki doğa olayı da PHIVOLCS-DOST kameralarına anbean yansıdı.