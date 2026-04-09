Filipinler’deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama böyle kaydedildi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS-DOST), ülkedeki Kanlaon Yanardağı ile Taal Yanardağı Ana Krateri’nde volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu. Kanlaon Yanardağı'nda oluşan volkanik kül ve duman bulutu 1200 metre yükseğe ulaşırken, gece yarısından bu yana dağın toplam 4 kez kül püskürttüğü kaydedildi. 2’nci seviye güvenlik uyarısının yürürlükte.
Taal Yanardağı Ana Krateri’nde oluşan volkanik kül ve duman bulutunun 300 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Taal Yanardağı için yapılan 1’inci seviye güvenlik uyarısının hala yürürlükte olduğu aktarıldı. Her iki doğa olayı da PHIVOLCS-DOST kameralarına anbean yansıdı.