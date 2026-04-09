Emekliliğiniz bir gecede iptal olabilir! Özgür Erdursun uyardı: Ödenen tüm paralar faiziyle geri alınıyor

KAYNAK:
Dünya gazetesi
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:21
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:21
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sahte sigortalılık

Son dönemlerde sık sık sah­te sigortalılık ve buna bağ­lı olarak bu günlerin silinmesi ve emeklilik iptalleri gerçekleşiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sahte sigortalılık konusunda bilmeniz gerekenleri açıkladı ve emekliliğinizin iptal edilmemesi için yapmanız gerekenleri anlattı.

Sahte sigortalılık

Sahte sigortalılık, bir kişinin bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösteril­mesidir.
 

hatır için sigortalı gösteril­me

Bu durum genellikle şu şekil­lerde ortaya çıkıyor:

-Eş, dost veya akraba işyerin­de “hatır için” sigortalı gösteril­me

-Hiç tanımadığı bir işyerinde aracıya para vererek sigorta yap­tırma

-Kâğıt üzerinde var olan ama gerçekte faaliyet göstermeyen şirketler üzerinden bildirim ya­pılması

-İşyerine hiç gitmeden, görev yapmadan sigortalı görünme

Bu tür kayıtlar ilk etapta sis­temde görünse de, denetim sıra­sında “fiili çalışma yok” tespiti yapılırsa geçersiz sayılıyor.
 

Eksik prim gününü tamam­lamak

Erdursun, "Eksik prim gününü tamam­lamak ya da avantajlı emeklilik şartlarını korumak için başvuru­lan sahte sigortalılık, kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun va­dede ağır sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü sistemde görünen her gün geçerli sayılmıyor; esas olan fiili çalışma. Yıllar sonra gelen bir de­netim, emeklilik dahil tüm hakla­rı tartışmalı hale getirebiliyor" dedi.
 

emeklilikten sağ­lık harcamalarına

Bir işye­rinde gerçekten çalış­madan sigortalı göste­rilen kişilerin kayıtla­rının, aradan yıllar geçse bile denetime takılabildiğini anlatan Erdursun, "Üs­telik bu durum yalnızca sigorta­lılık sürelerinin silinmesiyle sı­nırlı kalmıyor; emeklilikten sağ­lık harcamalarına kadar geniş bir alanda ciddi sonuçlar doğurabili­yor" şeklinde konuştu.
 

EMEKLİLİK İPTALİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Kamuoyunda sıkça kullanılan “emeklilik iptali” ifadesi çoğu za­man teknik olarak doğru değil. Çünkü süreç genellikle şöyle iş­liyor:

-Önce kişinin belirli dönem­lerdeki sigortalılığı geçersiz sa­yılıyor

-Ardından bu günlere dayana­rak yapılan emeklilik hesabı bo­zuluyor

-Sonuç olarak bağlanan aylık kesilebiliyor

Yani asıl mesele emekliliğin kendisi değil, emekliliğin dayan­dığı sigortalılık süresinin gerçek olup olmadığıdır.
 

Sigortalılığın iptal edilmesi

Sigortalılığın iptal edilmesine yol açan durumlar, genellikle sahte sigortalılık şüphesi doğuran uygulamalarla ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda en sık karşılaşılan nedenlerin başında, kişinin işyerinde fiilen çalışmaması geliyor. Denetimlerde, bazı kişilerin hiç çalışmadıkları halde sigortalı gösterildiği tespit edilebiliyor.
 

hatır sigortası

Bir diğer yaygın durum ise “hatır sigortası” olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde, eş, dost ya da akrabalar herhangi bir işte çalışmadan sigortalı gibi bildiriliyor. Ayrıca, aracı kişiler üzerinden, belirli bir ücret karşılığında tanınmayan işyerlerinden sigorta yaptırılması da iptal gerekçeleri arasında yer alıyor.
 

Sigortalılığın geçersiz sayılması

Sigortalılığın geçersiz sayılmasına neden olan bir başka unsur ise işyerinin gerçekte faal olmaması. Kâğıt üzerinde var olan ancak herhangi bir ticari faaliyet yürütmeyen şirketler üzerinden yapılan sigorta bildirimleri geçerli kabul edilmiyor. Bunun yanı sıra, işyerinin bildirilen adreste bulunmaması da önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.
 

sigortalılığın ipta­li hatalı

GERÇEKTEN ÇALIŞTIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Şayet kişi gerçekten o işyerin­de çalıştıysa, sigortalılığın ipta­li hatalı olabilir. Bu durumda hak arama yolu açıktır.

Ancak burada kritik nokta şu­dur: İspat şarttır.

Mahkeme sürecinde şu tür de­liller önem kazanır:

-Banka üzerinden maaş öde­meleri

-Bordrolar ve puantaj kayıt­ları

-İşyeri yazışmaları

-Görev tanımları

-Tanık beyanları

Eğer fiili çalışma ispatlanabili­yorsa, sigortalılık yeniden geçerli sayılabilir.
 

SAHTE SİGORTA ORTAYA ÇIKARSA AĞIR YAPTIRIM

Erdursun, "Sahte sigortalılığın maliyeti ağır oluyor. Tespit edilmesi halinde sonuçlar yalnızca prim günlerinin silinmesiyle sınırlı kalmıyor. Geçersiz günler üzerinden bağlanan emekli aylıkları geri istenebiliyor. Emeklilik statüsüne bağlı olarak ödenen bayram ikramiyeleri de iade kapsamına giriyor. Ayrıca, sahte sigortalılık sürecinde karşılanan tedavi ve ameliyat gibi sağlık giderleri de talep edilebiliyor. Haksız şekilde alınan işsizlik maaşları ise faiziyle birlikte geri alınıyor. Bunların yanı sıra çeşitli sosyal yardımlar ve ödemeler de incelemeye alınarak geri istenebiliyor. Üstelik tüm bu ödemeler, faiziyle birlikte tahsil ediliyor" şeklinde konuştu.
 

Sahte sigortalılık

SONUÇLAR ÇOK AĞIR OLABİLİR

Sahte sigortalılık çoğu zaman şu şekilde pazarlanıyor: “Daha az para ver, seni sigortalı göste­relim.”

Ancak bu yaklaşımın iki bü­yük riski var:

-Ödenen paranın SGK’ya gi­dip gitmediği belirsizdir

-Görünen günlerin ileride geçerli sayılmama ihtimali var­dır

Sonuçta kişi, kısa vadede ka­zanç sağladığını düşünürken, uzun vadede çok daha büyük bir borçla karşılaşabilir.

