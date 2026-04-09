Kayseri'de alkollü sürücüden filmleri aratmayan 'kaçamayış'!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki minibüs, şehir içinde tehlikeli bir kovalamacaya neden oldu. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından önü kesilerek sıkıştırılan sürücü, araçla kaçamayacağını anlayınca bu kez minibüsten inerek yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı; ancak Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün, 3.27 promil alkollü olduğu ve ehliyetine henüz üç ay önce yine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. "Dur ihtarına uymama", "ehliyetsiz araç kullanma" ve "mükerrer alkollü araç kullanımı" gibi suçlardan toplamda 450 bin TL rekor idari para cezası uygulanan K.A.'nın, ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzatılırken aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında ayrıca "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Özetle