Tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya karşı getirilen yeni kurallar sonrası hobi bahçeleri gündemdeki yerini korurken, mevcut yapıların durumu ve hangi yapıların yıkımdan muaf olabileceği araştırılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hangi hobi bahçeleri yıkılmayacak? Tarım arazilerinde kaçak yapı düzenlemesi Tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya karşı getirilen yeni kurallar sonrası hobi bahçelerinin yıkılıp yıkılmayacağı ve muafiyet durumları gündemde. Belirli şartları sağlayan, ilgili kurumlardan izin alınarak mevzuata uygun inşa edilen ve kullanılan yapılar yasal kabul edilerek yıkımdan muaf tutuluyor. Ruhsat ve proje uygunluğu ile geçmiş dönemden gelen kazanılmış haklar, yapıların yasal statüsünü belirlemede önemli kriterler arasında yer alıyor. Tarımsal faaliyetle doğrudan ilişkili olan depolama alanları, yem üretim tesisleri, tarımsal ürün işleme alanları ve sınırlı ölçekte bağ evleri gibi yapılar, tarımsal amaçlı olduğu sürece düzenleme kapsamı dışında tutulabiliyor. Tarımsal faaliyeti desteklemeyen ve konaklama amacı taşıyan (bungalov, villa, tiny house vb.) yapılar ise izin alınmamışsa kaçak yapı statüsüne girerek yıkım süreciyle karşılaşıyor.

HANGİ HOBİ BAHÇELERİ YIKILMAYACAK?

Yeni düzenleme kapsamında tüm yapıların otomatik olarak yıkılacağına dair bir hüküm bulunmazken, belirli şartları sağlayan yapılar yasal kabul ediliyor. Özellikle ilgili kurumlardan izin alınarak inşa edilen ve mevzuata uygun şekilde kullanılan yapılar, kaçak statüsüne girmediği için yıkım kapsamına dahil edilmiyor.

Bu noktada ruhsat ve proje uygunluğu belirleyici kriterler arasında yer alıyor. Ayrıca geçmiş dönemden gelen ve kazanılmış hak kapsamında değerlendirilen yapılar da farklı bir kategoride ele alınıyor. Özellikle mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve hukuki statüsü bulunan yapılar için mevcut durum korunabiliyor. Ancak bu durumun belgelerle ispatlanması gerekiyor.

TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR KAPSAM DIŞINDA

Düzenleme ile birlikte tarım arazilerinde tamamen yapılaşma yasağı getirilmedi. Tarımsal faaliyetle doğrudan ilişkili olan yapılar için belirli şartlar dahilinde izin verilmeye devam ediliyor. Depolama alanları, yem üretim tesisleri, tarımsal ürün işleme alanları ve sınırlı ölçekte bağ evleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu yapıların temel özelliği, doğrudan üretim sürecine hizmet etmesi olarak öne çıkıyor.

Tarımsal faaliyeti desteklemeyen ve konaklama amacı taşıyan yapılar ise bu kapsamın dışında kalıyor. Bu nedenle aynı arazi üzerinde bulunan yapılar arasında kullanım amacına göre farklı hukuki değerlendirmeler yapılabiliyor.

Hobi bahçesi adı altında yapılan birçok yapı, tarımsal kullanım sınırlarının dışında değerlendiriliyor. Özellikle bungalov, villa, tiny house ve benzeri konaklama amaçlı yapılar, izin alınmamışsa doğrudan kaçak yapı statüsüne giriyor. Bu tür yapıların tespiti halinde yıkım süreci başlatılıyor.