Türk Hava Yolları’nın 9 Nisan’da yapılacak Genel Kurulu öncesinde yönetim kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. Bu kapsamda, uzun yıllardır şirket bünyesinde görev yapan Ahmet Olmuştur’un kariyer yolculuğu gündemde yer alıyor. İşte THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’un kariyer özgeçmişi…

HABERİN ÖZETİ Ahmet Olmuştur kimdir, nereli? THY Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta Türk Hava Yolları'nın Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un kariyer yolculuğu ve görevleri hakkında bilgi verilmektedir. Ahmet Olmuştur THY! Ahmet Olmuştur, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur ve uluslararası bir eğitim modeliyle İşletme İdaresi yüksek lisansı yapmıştır. Ahmet Olmuştur kimdir? Kariyerine 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi'nde yarı zamanlı başlamış, ardından Gelir Yönetimi Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ahmet Olmuştur nereli? 2023 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve uçuş ağı planlaması, bilet fiyatlandırma, satış ve pazarlama, müşteri deneyimi, Miles&Smiles ve kurumsal iletişimden sorumludur. 1980 İstanbul doğumlu olan Olmuştur, 46 yaşındadır.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

Ahmet Olmuştur, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İşletme İdaresi yüksek lisansını uluslararası bir eğitim modeliyle sürdürdü. New York’ta Long Island University, Londra’da European Business School ve Paris’te Pôle Universitaire Léonard de Vinci’de dönüşümlü olarak eğitim aldı.

İş hayatına 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak adım atan Ahmet Olmuştur, lisansüstü eğitiminin ardından yeniden şirkete katılarak Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda Uçuş Analisti olarak görev aldı. Bu görev sonrasında aynı birim içinde Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı gibi çeşitli pozisyonlarda bulundu. Bu süreçte şirketin gelir yönetimi ve fiyatlandırma alanındaki çalışmalarında aktif rol üstlendi.

2014 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda farklı unvanlarla görev yapan Ahmet Olmuştur, 2023 yılına kadar Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2023 yılı itibarıyla ise Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Bu kapsamda uçuş ağı planlaması, bilet fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama süreçleri, müşteri deneyimi, Miles&Smiles sadakat programı ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyesi, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği ve DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi üyeliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

AHMET OLMUŞTUR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Olmuştur, 1980 yılında İstanbul’da doğdu ve eğitim hayatının ilk yıllarını da İstanbul’da tamamladı. 46 yaşındadır.