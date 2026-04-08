Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İzmir’de oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Göztepe GS maç yayını detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Alper Akarsu yönetecek. Lider Galatasaray 27 maçta 64 puan toplarken, 5. sıradaki Göztepe 46 puanda bulunuyor. Galatasaray'da Victor Osimhen ve kırmızı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Karşılaşma beIN Sports ve TOD TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE GALATASARAY CANLI İZLE

İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Lider durumda bulunan Galatasaray, bu kritik deplasmanda kazanarak en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip ligde 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 64 puan topladı. Ev sahibi Göztepe ise 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı bu mücadelede forma giyemeyecek. Osimhen’in tedavisi sürerken, Abdülkerim Bardakcı Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Maçın 11’leri şöyle:

Göztepe 11: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, uydu üzerinden platform kullanıcılarına sunulurken, dijital platform üzerinden de izlenebilecek.

Ayrıca TOD TV aboneleri de Göztepe Galatasaray maçını internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla mücadele ekranlara gelecek.

GÖZTEPE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

İki takım Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 63 maçta Galatasaray 38 galibiyet alırken, Göztepe 12 kez sahadan galip ayrıldı. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Gol sayılarında da Galatasaray’ın 102’ye 46 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir’de oynanan maçlarda da Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Daha önce oynanan 31 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 17 galibiyet elde ederken, Göztepe 9 kez kazandı, 5 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Galatasaray son 8 lig maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, televizyon üzerinden beIN Sports aracılığıyla takip edilebilecek. Platform aboneleri mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek ve maç yayınına uydu üzerinden erişim sağlayabilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD TV platformu üzerinden kullanıcı girişi yaparak karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Yurt dışında ise Fanatiz, Sport Klub, ESPN ve Disney+ gibi platformlar üzerinden yayın yapılacak.

Göztepe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Fanatiz

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Güney Afrika: ESPN 2 Africa

Şili: Disney+ Premium Chile