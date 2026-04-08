Aktüel
Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Göztepe Galatasaray canlı yayın ile hangi kanalda belli oldu. Göztepe - Galatasaray maç kadrosu, maça saatler kala açıklandı. Göztepe Galatasaray canlı maç yayını ile mücadele şifresiz izlenebilecek. Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray, erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İzmir’de oynanacak mücadelede iki takım da hem puan tablosundaki yerini korumak hem de güçlü savunma performansını sürdürmek istiyor. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray ile en az gol yiyen ekiplerden Göztepe’nin karşılaşması, sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak görülüyor. Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Göztepe -- Galatasaray nerede izlenir? İşte Göztepe Galatasaray canlı maç yayını bilgileri…

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 19:15

’in 27. hafta erteleme maçında ile karşı karşıya gelecek. İzmir’de oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Göztepe GS detayları…

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek.
Göztepe Galatasaray canlı izle! Maç, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Alper Akarsu yönetecek.
Göztepe Galatasaray izle x! Lider Galatasaray 27 maçta 64 puan toplarken, 5. sıradaki Göztepe 46 puanda bulunuyor.
Göztepe Galatasaray canlı maç izle! Galatasaray'da Victor Osimhen ve kırmızı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.
Göztepe Galatasaray canlı izle twitter! Karşılaşma beIN Sports ve TOD TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Göztepe Galatasaray canlı izle kaçak yayın suçtur.&nbsp;
Göztepe Galatasaray kaçak maç izle linki suçtur, Göztepe Galatasaray canlı link bilgisayar ve telefonlarınıza zarar verebilir.&nbsp;
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

GÖZTEPE GALATASARAY CANLI İZLE

İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Lider durumda bulunan Galatasaray, bu kritik deplasmanda kazanarak en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı ekip ligde 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 64 puan topladı. Ev sahibi Göztepe ise 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı bu mücadelede forma giyemeyecek. Osimhen’in tedavisi sürerken, Abdülkerim Bardakcı Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Maçın 11’leri şöyle:

Göztepe 11: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, uydu üzerinden platform kullanıcılarına sunulurken, dijital platform üzerinden de izlenebilecek.

Ayrıca TOD TV aboneleri de Göztepe Galatasaray maçını internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla mücadele ekranlara gelecek.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

GÖZTEPE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

İki takım Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 63 maçta Galatasaray 38 galibiyet alırken, Göztepe 12 kez sahadan galip ayrıldı. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Gol sayılarında da Galatasaray’ın 102’ye 46 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir’de oynanan maçlarda da Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Daha önce oynanan 31 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 17 galibiyet elde ederken, Göztepe 9 kez kazandı, 5 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Galatasaray son 8 lig maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

GÖZTEPE - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, televizyon üzerinden beIN Sports aracılığıyla takip edilebilecek. Platform aboneleri mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek ve maç yayınına uydu üzerinden erişim sağlayabilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD TV platformu üzerinden kullanıcı girişi yaparak karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Yurt dışında ise Fanatiz, Sport Klub, ESPN ve Disney+ gibi platformlar üzerinden yayın yapılacak.

Göztepe Galatasaray CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Göztepe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Fanatiz

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Güney Afrika: ESPN 2 Africa

Şili: Disney+ Premium Chile

