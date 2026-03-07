Menü Kapat
Yaşam
 Baran Aksoy

Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı! Hem 725 bin TL ceza yedi, hem de cezaevine gönderildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis ekip aracına çarptı. Kovalamacanın sonunda yakalanan sürücüye ayrı ayrı suçlardan 725 bin TL para cezası kesilirken gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı! Hem 725 bin TL ceza yedi, hem de cezaevine gönderildi
07.03.2026
07.03.2026
Manisa’nın Salihli ilçesinde polisler, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı! Hem 725 bin TL ceza yedi, hem de cezaevine gönderildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde alkollü sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı ve sonrasında tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçtı.
Kaçmaya çalışırken polis ekip aracına çarptı.
Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Araç trafikten men edildi.
Sürücüye çeşitli suçlardan dolayı toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.
Daha önce denetimli serbestlikle tahliye olan sürücü yeniden tutuklandı.
KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada polis ekip aracına çarptı. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi’ne sevk edildi.

725 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

