Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı! Hem 725 bin TL ceza yedi, hem de cezaevine gönderildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisler, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Özetle

KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada polis ekip aracına çarptı. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi’ne sevk edildi.

725 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.