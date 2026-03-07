Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı! Hem 725 bin TL ceza yedi, hem de cezaevine gönderildi

Kategoriler
Manisa’nın Salihli ilçesinde polisler, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.
Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada polis ekip aracına çarptı. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.
Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi’ne sevk edildi.
Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.