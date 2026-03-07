Menü Kapat
 Baran Aksoy

Ordu'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ordu'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Ordu'nun Fatsa-Ilıca karayolu üzerinde meydana gelen kazada; Fikret Biçim yönetimindeki kamyonet ile Ali A. yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada Kazada kamyonette bulunan sürücü Fikret Biçim (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (9) ve Miraç Biçim (14) ise araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Miraç Biçim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

