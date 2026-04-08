PSG Liverpool hangi kanalda, CANLI maç nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

PSG Liverpool canlı maç yayını şifresiz ekranlara geliyor! PSG Liverpool hangi kanal belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 sezonu çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Liverpool, Paris’te karşı karşıya gelecek. Parc des Princes Stadı’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in yöneteceği karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Fransız temsilcisi son dönemde yakaladığı galibiyet serisiyle sahaya çıkarken, İngiliz ekibi deplasmanda avantajlı bir skor arayacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Nisan’da Anfield’da oynanacak. PSG - Liverpool nerede izlenir? İşte PSG Liverpool canlı yayın detayları…

PSG Liverpool hangi kanalda, CANLI maç nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:23
UEFA çeyrek final turunda Avrupa’nın iki güçlü takımı Paris’te kozlarını paylaşacak. İlk maçta alınacak sonuç, turu geçecek ekip adına büyük önem taşıyor. PSG Liverpool maçı hangi kanalda? Dev mücadele bu akşam canlı yayın ile ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool arasındaki ilk maç, 8 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00'de Paris'te oynanacak ve Tabii Spor platformundan canlı yayınlanacak.
PSG Liverpool canlı izle! Maç, Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.
PSG Liverpool canlı izle kaçak, canlı link suçtur. Karşılaşma Tabii Spor platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
PSG Liverpool hangi kanalda kaçak maç yasal değildir. PSG'nin ilk 11'i: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Doue, Kvaratshelia, Dembele.
PSG Liverpool kaçak maç izle gibi maç izleme siteleri cihazınıza zarar verebilir. Liverpool'un ilk 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Gomez, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike.
PSG Liverpool canlı izle bedava! Uluslararası yayıncılar arasında ABD'de Paramount+, Almanya'da DAZN, Azerbaycan'da Ictimai TV, Danimarka'da TV3+ HD, Fransa'da Canal+ ve Hollanda'da Sport 24 bulunuyor.
PSG LİVERPOOL CANLI İZLE

Paris Saint-Germain ile Liverpool arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı, 8 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda oynanacak ve Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda kritik bir eşleşmeye sahne olacak.

Karşılaşma, platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İnternet tabanlı yayın sistemi sayesinde kullanıcılar, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden maçı izleyebilecek.

PSG - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

PSG - Liverpool maç kadrosu ilk 11 belli oldu:

PSG 11'i: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Doue, Kvaratshelia, Dembele.

Liverpool 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Gomez, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike.

PSG LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

PSG ile Liverpool arasında oynanacak mücadele, Tabii Spor platformundan canlı yayınlanacak. Canlı maç yayını, internet üzerinden erişim sağlanan bir sistemle izleyiciye ulaştırılacak.

Uluslararası yayın tarafında ise karşılaşma ABD’de Paramount+, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da TV3+ HD, Fransa’da Canal+ ve Hollanda’da Sport 24 ekranlarından takip edilebilecek.

PSG Liverpool maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Almanya: DAZN

Azerbaycan: Ictimai TV

Danimarka: TV3+ HD

Fransa: Canal+

Hollanda: Sport 24

PSG - LİVERPOOL İSTATİSTİKLERİ

Paris Saint-Germain son 10 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aynı süreçte Liverpool ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Son maçlara bakıldığında Fransız ekibi üst üste 4 galibiyet alırken, İngiliz temsilcisi son 5 karşılaşmada 1 galibiyette kaldı.

Hücum verilerinde PSG maç başına 2.6 gol ortalaması yakalarken, Liverpool’un 1.9 gol ortalamasında kaldığı görülüyor. Beklenen gol (xG) verileri PSG için iç sahada 2.04, Liverpool için deplasmanda 1.77 seviyesinde ölçüldü. Her iki takım da maç başına yaklaşık 1.3 gol yiyor. PSG’nin iç saha galibiyet oranı %60, Liverpool’un deplasman galibiyet oranı ise %33 seviyesinde bulunuyor.

TABİİ SPOR PSG - LİVERPOOL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Tabii platformuna web sitesi veya mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabiliyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV’lerde kullanılabiliyor.

Üyelik işlemi ücretsiz olarak tamamlandıktan sonra “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara ulaşmak mümkün oluyor. Platform, internet bağlantısı üzerinden HD kalitede maç yayını sunuyor.

