PSG Liverpool hangi kanalda, CANLI maç nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Avrupa’nın iki güçlü takımı Paris’te kozlarını paylaşacak. İlk maçta alınacak sonuç, turu geçecek ekip adına büyük önem taşıyor. PSG Liverpool maçı hangi kanalda? Dev mücadele bu akşam canlı yayın ile ekranlara gelecek.
Paris Saint-Germain ile Liverpool arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı, 8 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda oynanacak ve Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda kritik bir eşleşmeye sahne olacak.
Karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İnternet tabanlı yayın sistemi sayesinde kullanıcılar, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden maçı izleyebilecek.
PSG - LİVERPOOL MAÇ KADROSU
PSG - Liverpool maç kadrosu ilk 11 belli oldu:
PSG 11'i: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Doue, Kvaratshelia, Dembele.
Liverpool 11'i: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Gomez, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike.
Uluslararası yayın tarafında ise karşılaşma ABD’de Paramount+, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da TV3+ HD, Fransa’da Canal+ ve Hollanda’da Sport 24 ekranlarından takip edilebilecek.
PSG - LİVERPOOL İSTATİSTİKLERİ
Paris Saint-Germain son 10 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aynı süreçte Liverpool ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Son maçlara bakıldığında Fransız ekibi üst üste 4 galibiyet alırken, İngiliz temsilcisi son 5 karşılaşmada 1 galibiyette kaldı.
Hücum verilerinde PSG maç başına 2.6 gol ortalaması yakalarken, Liverpool’un 1.9 gol ortalamasında kaldığı görülüyor. Beklenen gol (xG) verileri PSG için iç sahada 2.04, Liverpool için deplasmanda 1.77 seviyesinde ölçüldü. Her iki takım da maç başına yaklaşık 1.3 gol yiyor. PSG’nin iç saha galibiyet oranı %60, Liverpool’un deplasman galibiyet oranı ise %33 seviyesinde bulunuyor.
Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Tabii platformuna web sitesi veya mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabiliyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV’lerde kullanılabiliyor.
Üyelik işlemi ücretsiz olarak tamamlandıktan sonra “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara ulaşmak mümkün oluyor. Platform, internet bağlantısı üzerinden HD kalitede maç yayını sunuyor.