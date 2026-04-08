BİM 10-17 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 belli oldu! Drone, scooter, ayakkabılık ve gaming ürünler geliyor

BİM’de bu hafta ve yeni haftada satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL, Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL, Buharlı El Ütüsü 2.990 TL, Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL, Akıllı Boyun Masaj Aleti ise 490 TL’den reyonlarda olacak. Özellikle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL, Dijital Tartı 590 TL, Türk Kahve Makinesi 1.590 TL olacak. Ev dekorasyon ürünlerinden 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL, Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL, Tekerlekli Düzenleyici ise 219 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak karaoke Mikrofon 699 TL, Çocuk Kulaklığı 399 TL, 8.5 İnç Çizim Tableti 490 TL, Silikon Masa Lambası 399 TL’den raflarda olacak. Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL, Banyo Paspas Seti 369 TL, Erkek Spor Ayakkabı 849 TL, Erkek/Kadın Terlik Çeşitleri ise 109 TL’den satışa çıkıyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 10-17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL (ocak, davlumbaz, fırın)
Siyah Turbo Cam Ankastre Seti 10.550 TL (ocak, davlumbaz, fırın)
Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL
Buharlı El Ütüsü 2.990 TL (hızlı ısınma özellikli)
Buharlı Düzleştirici 1.890 TL
Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL
Çay Makinesi 1.990 TL
Çubuk Blender 1.190 TL
Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL
Mini Masaj Cihazı 490 TL
Postür Düzeltme Cihazı 490 TL
Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Dijital Tartı 590 TL
20 Jant Bisiklet 5.950 TL
16 Jant Bisiklet 5.450 TL
Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL
12 Dakika Uçuş Süreli Drone 2.390 TL
Tekerlekli Düzenleyici 219 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
Elektrikli Bisiklet 32.500 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL
Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL
Karaoke Mikrofon 699 TL
Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL
Çocuk Kulaklığı 399 TL
8.5 İnç Çizim Tableti 490 TL
İngilizce Eğitim Seti 590 TL
Silikon Masa Lambası 399 TL
Erkek/Kadın Çift Toka Terlik 109 TL
140x140 cm Masa Örtüsü 115 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Banyo Paspas Seti 369 TL
Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL
Karnıyarık Tencere 429 TL
Kızartma Tenceresi 419 TL
Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL
Banyo Organizeri 139 TL
Prafik Mandallı Mop 109 TL
Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 369 TL
Çalı Fırçası 129 TL
Budama Makası 245 TL
Matkap Ucu Seti 129 TL
Sağanak Sulama Hortumu 139 TL
Spiral Hortum Seti 339 TL
Esnek Hortum Seti 449 TL
Makaralı Hortum Seti 439 TL
Aydınlatma Sistemi 1.450 TL
Dekoratif Çiçekli Aydınlatma Sistemi 499 TL
Led Saplama Çiçek 79 TL
Dekoratif Saplama Lamba 199 TL
Figürlü Metal Saplama 429 TL
Duvar Lambası 279 TL
Dekoratif Aydınlatma 329 TL
Üçgen Lamba Çeşitleri 189 TL
Sensörlü Duvar Lambası 189 TL
58 İnç 4K UHD Qled Televizyon 21.500 TL
50 İnç 4K Ultra HD Televizyon 14.500 TL
X45 Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL
Buharlı Ütü 2.390 TL
Saç Kurutma Makinesi 890 TL
Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL
El Feneri 229 TL
Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL
Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL
Dekoratif Flamingo 99 TL
Dekoratif Kelebek 59 TL
Yapay Sarmaşık 57,50 TL
Bahçe Saklama Kutusu 699 TL
Lale Demeti 179 TL
Su Püskürtücü Aparat 169 TL
Bitki Destek Kafesi 69 TL
Masa 675 TL
Hazneli Su Pompası 199 TL
Ayaklı Saksı 159 TL
Tombik Balkon Saksı 109 TL
Çelik Sulama Kabı 349 TL
Bahçe Makası 129 TL
Erkek/Kadın Sandalet 129 TL
Çocuk Sandalet Çeşitleri 99 TL
Yüz Havlusu 99 TL
El Havlusu 69 TL
Su Emici Paspas 99 TL
Ayak Havlusu 79 TL
Filtreli Sürahi 899 TL
Mini Ütü Masası 369 TL
Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL
Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL
Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 349 TL
Değirmen/Tuzluk Baharatlık 179 TL
3’lü Katlanır Dolap 1.390 TL