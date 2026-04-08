BİM 10-17 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 belli oldu! Drone, scooter, ayakkabılık ve gaming ürünler geliyor

BİM’de bu hafta ve yeni haftada satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL, Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL, Buharlı El Ütüsü 2.990 TL, Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL, Akıllı Boyun Masaj Aleti ise 490 TL’den reyonlarda olacak. Özellikle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL, Dijital Tartı 590 TL, Türk Kahve Makinesi 1.590 TL olacak. Ev dekorasyon ürünlerinden 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL, Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL, Tekerlekli Düzenleyici ise 219 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak karaoke Mikrofon 699 TL, Çocuk Kulaklığı 399 TL, 8.5 İnç Çizim Tableti 490 TL, Silikon Masa Lambası 399 TL’den raflarda olacak. Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL, Banyo Paspas Seti 369 TL, Erkek Spor Ayakkabı 849 TL, Erkek/Kadın Terlik Çeşitleri ise 109 TL’den satışa çıkıyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 10-17 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

Özetle

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL (ocak, davlumbaz, fırın)

Siyah Turbo Cam Ankastre Seti 10.550 TL (ocak, davlumbaz, fırın)

Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL

Buharlı El Ütüsü 2.990 TL (hızlı ısınma özellikli)

Buharlı Düzleştirici 1.890 TL

Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL

Çay Makinesi 1.990 TL

Çubuk Blender 1.190 TL

Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

Mini Masaj Cihazı 490 TL

Postür Düzeltme Cihazı 490 TL

Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Dijital Tartı 590 TL

20 Jant Bisiklet 5.950 TL

16 Jant Bisiklet 5.450 TL

Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL

12 Dakika Uçuş Süreli Drone 2.390 TL

Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

Elektrikli Bisiklet 32.500 TL

Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

Karaoke Mikrofon 699 TL

Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL

Çocuk Kulaklığı 399 TL

8.5 İnç Çizim Tableti 490 TL

İngilizce Eğitim Seti 590 TL

Silikon Masa Lambası 399 TL

Erkek/Kadın Çift Toka Terlik 109 TL

140x140 cm Masa Örtüsü 115 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Banyo Paspas Seti 369 TL

Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL

Karnıyarık Tencere 429 TL

Kızartma Tenceresi 419 TL

Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL

Banyo Organizeri 139 TL

Prafik Mandallı Mop 109 TL

BİM 10 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL

Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Pürmüz Seti 369 TL

Çalı Fırçası 129 TL

Budama Makası 245 TL

Matkap Ucu Seti 129 TL

Sağanak Sulama Hortumu 139 TL

Spiral Hortum Seti 339 TL

Esnek Hortum Seti 449 TL

Makaralı Hortum Seti 439 TL

Aydınlatma Sistemi 1.450 TL

Dekoratif Çiçekli Aydınlatma Sistemi 499 TL

Led Saplama Çiçek 79 TL

Dekoratif Saplama Lamba 199 TL

Figürlü Metal Saplama 429 TL

Duvar Lambası 279 TL

Dekoratif Aydınlatma 329 TL

Üçgen Lamba Çeşitleri 189 TL

Sensörlü Duvar Lambası 189 TL

58 İnç 4K UHD Qled Televizyon 21.500 TL

50 İnç 4K Ultra HD Televizyon 14.500 TL

X45 Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL

Buharlı Ütü 2.390 TL

Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL

El Feneri 229 TL

Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL

Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL

Dekoratif Flamingo 99 TL

Dekoratif Kelebek 59 TL

Yapay Sarmaşık 57,50 TL

Bahçe Saklama Kutusu 699 TL

Lale Demeti 179 TL

Su Püskürtücü Aparat 169 TL

Bitki Destek Kafesi 69 TL

Masa 675 TL

Hazneli Su Pompası 199 TL

Ayaklı Saksı 159 TL

Tombik Balkon Saksı 109 TL

Çelik Sulama Kabı 349 TL

Bahçe Makası 129 TL

Erkek/Kadın Sandalet 129 TL

Çocuk Sandalet Çeşitleri 99 TL

Yüz Havlusu 99 TL

El Havlusu 69 TL

Su Emici Paspas 99 TL

Ayak Havlusu 79 TL

Filtreli Sürahi 899 TL

Mini Ütü Masası 369 TL

Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL

Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 349 TL

Değirmen/Tuzluk Baharatlık 179 TL

3’lü Katlanır Dolap 1.390 TL