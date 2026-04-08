Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise ikramiye ödemesi olup olmayacağını tartışmaya başladı. Kanun teklifinde Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan sağlık çalışanlarına ikramiye ödemesi yapılması yer aldı. 14 Mart her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanırken gözler Meclis’ten çıkacak karara çevrildi. Kanun teklifinin yasalaşması için önce komisyonda kabul edilip ardından milletvekillerinin onayına sunulması gerekiyor. Peki Sağlık çalışanlarına bir maaş ikramiye verilecek mi?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı’nda bir maaş ikramiye verilecek mi? Kanun teklifi Meclis’e sunuldu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifi ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na dahil sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı'nda (14 Mart) ikramiye ödemesi yapılması öngörülüyor. Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Kanun teklifi, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan sağlık çalışanlarına ikramiye ödemesi yapılmasını içeriyor. Kanun teklifinin yasalaşması için önce komisyonda kabul edilip ardından milletvekillerinin onayına sunulması gerekiyor. Kanun teklifinin gerekçesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ilgili sınıflara dahil sağlık çalışanlarına 14 Mart 2026 tarihinden itibaren her yıl 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir maaş ikramiye verilmesi ifadesi yer alıyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda doktor, hemşire, teknisyen, tekniker, hasta bakıcı, ilk ve acil yardım ekiplerinde çalışanlar, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar ve diğer birçok sağlık çalışanı bu ikramiyeden faydalanabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 14 MART’TA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3 Nisan tarihinde sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesine yönelik kanun teklifini Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Konuyla ilgili kanun teklifi henüz görüşme aşamasında yer alırken resmi bir adım bulunmuyor. Sosyal medya ve bazı kaynaklarda ifade edilen ikramiye haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda gündeme geldi. Kanun teklifinin geçerli olabilmesi için önce komisyonda onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda sağlık hizmetleri sınıfına ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil olan sağlık çalışanları bir maaş ikramiye alabilecek. Henüz teklif aşamasında bulunan kanun teklifinin yasalaşmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda doktor hemşire, teknisyen, tekniker, hasta bakıcı, ilk ve acil yardım ekiplerinde çalışanlar, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar ve diğer birçok sağlık çalışanı 14 Mart Tıp Bayramı’nda ikramiye alabilecek.

Konuyla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifinin gerekçesinde“ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2026 tarihinden itibaren, her yıl 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir maaş ikramiye verilmesi” ifadeleri yer aldı.

