Petrol fiyatları çakıldı gözler tabelalara çevrildi: Motorin ve benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından 10 Nisan Cuma gününden itibaren akaryakıt fiyatlarında devasa bir indirim bekleniyor. Motorinde 12,88 TL, benzinde ise 1,05 TL’lik bir indirimin pompaya yansıması öngörülüyor.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt tabelalarını kökten değiştirecek. Benzin ve motorinde geçerli olması beklenen indirimin 10 Nisan Cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor ve bu indirimin 10 Nisan Cuma gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Motorin fiyatında toplam 12,88 TL'lik indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Benzindeki toplam 4,19 TL'lik indirimin Eşel Mobil Sistemi sonrası vatandaşa yansıyacak net tutarının 1,05 TL olması öngörülüyor.
Benzindeki indirimin bir kısmının ÖTV farkının kapatılmasında kullanılacak olması, pompaya yansıyacak indirimi motorine oranla sınırlı tutacak.
Fiyat değişikliklerinin kesinleşmesi ve uygulama saati konusundaki son kararı EPDK verecek.
İNDİRİMLİ FİYATLAR POMPAYA NASIL YANSICAYAK

10 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla geçerli olması beklenen rakamlar ise şu şekilde:

Motorin: Toplamda 12,88 TL tutarındaki indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzin: Toplam indirim tutarı 4,19 TL olarak hesaplansa da, Eşel Mobil Sistemi sonrası vatandaşa yansıyacak net tutarın 1,05 TL olması öngörülüyor.

Sistem gereği, benzindeki toplam indirimin bir kısmı ÖTV farkının kapatılmasında kullanılacak. Bu durum, pompaya yansıyacak indirim miktarını motorine oranla daha sınırlı tutacak.

Fiyat değişikliklerinin kesinleşmesi ve uygulama saati konusundaki son karar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ()'nin vermesi bekleniyor.

