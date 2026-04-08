Petrol fiyatları çakıldı gözler tabelalara çevrildi: Motorin ve benzine indirim geliyor

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt tabelalarını kökten değiştirecek. Benzin ve motorinde geçerli olması beklenen indirimin 10 Nisan Cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
10 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla geçerli olması beklenen rakamlar ise şu şekilde:
Motorin: Toplamda 12,88 TL tutarındaki indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Benzin: Toplam indirim tutarı 4,19 TL olarak hesaplansa da, Eşel Mobil Sistemi sonrası vatandaşa yansıyacak net tutarın 1,05 TL olması öngörülüyor.
Sistem gereği, benzindeki toplam indirimin bir kısmı ÖTV farkının kapatılmasında kullanılacak. Bu durum, pompaya yansıyacak indirim miktarını motorine oranla daha sınırlı tutacak.
Fiyat değişikliklerinin kesinleşmesi ve uygulama saati konusundaki son karar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nin vermesi bekleniyor.