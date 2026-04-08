Benzin ve motorine indirim gelecek mi ne zaman? Ateşkes sonrası indirim beklentisi

Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. ABD ile İran arasında ortaya çıkan şartlı ateşkes sinyali sonrasında petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanırken, bu durumun Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık 15 lira seviyesinde bir indirim gündemde.

Benzin ve motorine indirim gelecek mi ne zaman? Ateşkes sonrası indirim beklentisi
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 17:48

ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren savaş nedeniyle son haftalarda hızlı bir yükseliş göstermişti. 28 Şubat 2026’da başlayan çatışmaların ardından Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Ancak taraflar arasında duyurulan geçici kararı ve ’nın yeniden açılacağına yönelik beklenti, petrol piyasasında sert bir geri çekilmeye neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Benzin ve motorine indirim gelecek mi ne zaman? Ateşkes sonrası indirim beklentisi

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle benzin ve motorinde indirim olasılığı gündemde.
ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren savaş nedeniyle petrol fiyatları 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı.
Taraflar arasında duyurulan geçici ateşkes kararı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti, petrol piyasasında sert bir geri çekilmeye neden oldu.
28 Şubat'tan bu yana benzin %8,41, motorin %41, LPG ise %15,5 oranında zam gördü.
8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ortalama akaryakıt fiyatları: Benzin 64,22 TL, Motorin 86,42 TL, LPG 34,87 TL.
Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında 10 liranın üzerinde bir indirim yapılabileceğini belirtiyor.
Benzin ve motorine indirim gelecek mi ne zaman? Ateşkes sonrası indirim beklentisi

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR ZAMLANDI?

28 Şubat tarihinde İstanbul'da 58,34 liradan, 60,39 liradan, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün itibarıyla ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG de 34,99 lira seviyesinden satışa sunuluyor. Başka bir ifadeyle savaşın başlangıcından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zam görmüş oldu. Dün gece benzine ve motorine yapılan yeni artışla birlikte ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla şu şekilde sıralandı:

  • Benzin litre fiyatı: 64,22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 86,42 TL
  • LPG litre fiyatı: 34,87 TL
Benzin ve motorine indirim gelecek mi ne zaman? Ateşkes sonrası indirim beklentisi

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

ABD’nin yoğun tehditleri ve İran’ı hedef alacak şekilde planlanan saldırı açıklamalarının ardından ateşkes görüşmeleri sonuç verdi ve üç ülke geçici ateşkes ilan etti. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılarak petrol arzı ve sevkiyatının başlayacak olması, petrol fiyatlarında sert bir gerilemeye yol açtı. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıt sektöründe indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorin fiyatlarında 10 liranın üzerinde bir indirim yapılabileceği ifade ediliyor. Mevcut eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Buna göre motorinde indirimin tamamı pompaya yansıtılabilecek. Benzinde ise indirimin yaklaşık yüzde 75’i ÖTV’ye aktarılacak, yüzde 25’i ise pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim beklentisinin ardından güncel akaryakıt pompa fiyatları da kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

