Feci kazada otomobil takla attı! 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Hilal A. idaresindeki otomobil ile Tuncay A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Tuncay A. idaresindeki araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

