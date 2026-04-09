Ölümle burun buruna! Feci kaza anbean kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kemer Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 09 AOM 251 plakalı motosiklet, önüne çıkan 06 HUR 80 plakalı ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Ticari araca çarpan motosiklet, daha sonra kontrolden çıkarak park halindeki 09 AOY 207 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan genç motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza sırasında kaldırımda bulunan bir anne ile bebeği ise ölümle adeta burun buruna geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

