SON DAKİKA!
Meteoroloji duyurdu, kış geri geldi! Kar yağışı aniden bastıracak: Sağanak ve fırtına yurdu esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün neredeyse yurdun tamamında sağanak yağış ve kar yağışı görüleceği bildirildi. Günlerdir yaşanan bahar havası geride kalırken, sıcaklıklar aniden kış değerlerine gerileyecek. İşte 8 Nisan Çarşamba güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 8 Nisan Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yazdan kalma günlere kış molası veriliyor. Günlerdir 18 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

8 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklıkHava DurumuRüzgarÖnemli Notlar
MARMARAGenel Parçalı, yer yer çok bulutluKuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri sağanak yağışlı
ÇANAKKALE18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL15°CParçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGEGenel Parçalı çok bulutluİç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZGenel Parçalı ve çok bulutluBölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli.
ANTALYA20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BURDUR19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışlar yerel kuvvetli.
ADANA20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışlar yerel kuvvetli.
İÇ ANADOLUGenel Parçalı, yer yer çok bulutluKuzeybatısı kuzeyli, güney ve doğusu güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli yağış.
ANKARA10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZGenel Parçalı, yer yer çok bulutluKuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli.
AMASYA13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
SAMSUN14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
DOĞU ANADOLUGenel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli.
ERZURUM9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
KARS10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetli.
MALATYA16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
VAN10°CParçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel NotlarÇığ Tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

