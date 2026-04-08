Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yazdan kalma günlere kış molası veriliyor. Günlerdir 18 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji duyurdu, kış geri geldi! Kar yağışı aniden bastıracak: Sağanak ve fırtına yurdu esir alacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Çarşamba günü için yayımladığı raporda, yazdan kalma günlere kış molası verileceğini ve ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte birçok bölgede sağanak, yüksek yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. 8 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

8 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Önemli Notlar MARMARA Genel Parçalı, yer yer çok bulutlu Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri sağanak yağışlı ÇANAKKALE 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu EDİRNE 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SAKARYA 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı EGE Genel Parçalı çok bulutlu İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Genel Parçalı ve çok bulutlu Bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. ANTALYA 20°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı BURDUR 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı HATAY 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışlar yerel kuvvetli. ADANA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışlar yerel kuvvetli. İÇ ANADOLU Genel Parçalı, yer yer çok bulutlu Kuzeybatısı kuzeyli, güney ve doğusu güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli yağış. ANKARA 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ÇANKIRI 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KONYA 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Genel Parçalı, yer yer çok bulutlu Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BOLU 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu DÜZCE 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Genel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli. AMASYA 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı RİZE 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli. SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli. DOĞU ANADOLU Genel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli. ERZURUM 9°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli. KARS 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetli. MALATYA 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli. VAN 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Genel Parçalı ve çok bulutlu Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel Notlar Çığ Tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

