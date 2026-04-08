Meteoroloji duyurdu, kış geri geldi! Kar yağışı aniden bastıracak: Sağanak ve fırtına yurdu esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yazdan kalma günlere kış molası veriliyor. Günlerdir 18 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Rüzgar
|Önemli Notlar
|MARMARA
|Genel
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
|Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|18°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|EDİRNE
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|İSTANBUL
|15°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|SAKARYA
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
|EGE
|Genel
|Parçalı çok bulutlu
|İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
|Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|A.KARAHİSAR
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|İZMİR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|Genel
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
|Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli.
|ANTALYA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
|BURDUR
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|HATAY
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yağışlar yerel kuvvetli.
|ADANA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yağışlar yerel kuvvetli.
|İÇ ANADOLU
|Genel
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Kuzeybatısı kuzeyli, güney ve doğusu güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
|Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli yağış.
|ANKARA
|10°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|12°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|11°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KONYA
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|Genel
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
|Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|BOLU
|8°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|DÜZCE
|13°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|10°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|13°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Genel
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli.
|AMASYA
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|RİZE
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
|SAMSUN
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|TRABZON
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
|DOĞU ANADOLU
|Genel
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli.
|ERZURUM
|9°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Yağışlar akşam saatlerinden sonra kuvvetli.
|KARS
|10°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Yağışlar gece saatlerinden sonra kuvvetli.
|MALATYA
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|Yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
|VAN
|10°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Genel
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DİYARBAKIR
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GAZİANTEP
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Genel Notlar
|Çığ Tehlikesi
|Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
