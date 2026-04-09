İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Yeni dalga operasyonda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Herkes Sinem Özenç Ünsal ismine odaklandı. Bu ismin Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal olduğu iddia edilirken, bazı kullanıcılar ise isim benzerliğine dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uyuşturucu operasyonunda isim benzerliği Sinem Ünsal'ın başını yaktı İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonla Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan ve Ahsen Eroğlu'nun da dahil olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda adı geçen Sinem Özenç Ünsal ismi nedeniyle, Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın da listede yer aldığına dair iddialar ortaya atıldı, ancak bazı kullanıcılar isim benzerliğine dikkat çekti. Gözaltı kararı verilenler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ahsen Eroğlu ve Burak Deniz gibi isimler bulunuyor. Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu olup, 2017 yılından beri oyunculuk yapmaktadır. Sinem Ünsal'ın rol aldığı bazı yapımlar arasında Mucize Doktor (Doktor Nazlı Gülengül) ve günümüzde Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir (Alya Albora) dizisi bulunmaktadır.

İSİM BENZERLİĞİ SİNEM ÜNSAL'IN BAŞINI YAKTI

Bu sabah ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Listedeki isim Sinem Özenç Ünsal'ın kim olduğu merak edildi. Herkes Uzak Şehir oyuncusu Sinem Ünsal mı? sorusunu yöneltti. Sosyal medyada Sinem Özenç Ünsal'ın sadece isim benzerliği olduğu iddia edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN ÜNLÜLER

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Sinem Özenç Ünsal

Ahsen Eroğlu

Burak Deniz

Mert DEMİR

Emre (FEL) Öztürk

Ender Eroğlu

Enes Güler

SİNEM ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1993 Sinem Ünsal, 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini oynadı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini oynadı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini oynadı. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini oynadı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini oynamaktadır.