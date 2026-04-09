Uyuşturucu operasyonunda isim benzerliği Sinem Ünsal'ın başını yaktı

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Yeni dalga operasyonda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Herkes Sinem Özenç Ünsal ismine odaklandı. Bu ismin Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal olduğu iddia edilirken, bazı kullanıcılar ise isim benzerliğine dikkat çekti.
Bu sabah ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Listedeki isim Sinem Özenç Ünsal'ın kim olduğu merak edildi. Herkes Uzak Şehir oyuncusu Sinem Ünsal mı? sorusunu yöneltti. Sosyal medyada Sinem Özenç Ünsal'ın sadece isim benzerliği olduğu iddia edildi.
21 Haziran 1993 Sinem Ünsal, 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini oynadı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini oynadı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini oynadı. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini oynadı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini oynamaktadır.
|Tarih
|Karakter
|Yapım
|Tür
|21 Haziran 1993
|Sinem Ünsal
|Doğum Tarihi
|Oyuncu
|2017
|Güneş
|Çoban Yıldızı
|Dizi
|2017-2018
|Gülsüm Aslan
|Siyah Beyaz Aşk
|Dizi
|2018-2019
|Sevgi Günay
|Kızım
|Dizi
|2019
|Letafet
|Raif ile Letafet
|Tiyatro Oyunu
|2019-2021
|Doktor Nazlı Gülengül
|Mucize Doktor
|Dizi
|Günümüzde
|Alya Albora
|Uzak Şehir (Kanal D)
|Dizi