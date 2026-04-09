Evinde fenalaşan İbrahim Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hemen koştu. Melek Zübeyde ise bugün bağlandığı canlı yayında babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin götürdüğünü ve şuanda hastanede olduğunu duyurdu. Melek Zübeyde ayrıca babasının bugün safra kesesi ameliyatı olabilme ihtimalinin olduğunu da duyurdu. İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada Tatlıses'ten duygusal mesaj geldi.

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada Tatlıses'ten duygusal mesaj Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyat olma ihtimali bulunuyor. İbrahim Tatlıses, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses koştu. Kızı Melek Zübeyde, babasını kendisinin hastaneye götürdüğünü ve safra kesesi ameliyatı ihtimali olduğunu duyurdu. İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada Tatlıses, babası için sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. İbrahim Tatlıses 74 yaşındadır ve 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur.

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA'DAN DUYGUSAL MESAJ

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Annesi ile Bursa'da yaşayan Elif Ada, 13. yaş gününde babasını unutmadı. Babasıyla bir fotoğrafını paylaşan Elif altına, 'Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı babam. Birlikte nice yıllarımız olsun' notunu yazdı.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İmparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 74 yaşındadır. Bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Öyle ki inşaatlarda soğuk demir ustalığı yaparken sesinin keşfedilmesiyle müzik dünyasına adım atmıştır.

Bilgi Detay Ad Soyad İbrahim Tatlıses Lakabı İmparator Doğum Tarihi 1 Ocak 1952 Doğum Yeri Şanlıurfa Yaş 74 Çocukluk ve Kariyer Başlangıcı Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiş, çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştır. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yaparken sesi keşfedilerek müzik dünyasına adım atmıştır.

İBRAHİM TATLISES AMELİYAT OLABİLİR

Gel Konuşalım programına Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumunu paylaştı. Dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görmeye gelenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de yer aldı. Gözler İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde'yi ararken bugün gerçekler ortaya çıktı. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şuanda da hastanede olduğunu duyurdu.