Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Harbiye Açıkhava 2026 konser takvimi belli oldu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu yeni sezonda dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlayacak. Her yıl binlerce kişinin akın ettiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 2026 konser takvimi

Harbiye Açıkhava 2026 konser takvimi belli oldu
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:02
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:02

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlayacak. Her yaz binlerce müziksevere ev sahipliği yapan Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda mayıs ayından başlayarak ekim ayına kadar dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlayacak.
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun 2026 konser takvimi mayıs ayında başlayacak ve ekim ayına kadar sürecek.
Mayıs ayında Gülşen, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, mor ve ötesi, Murat Karahan gibi isimler sahne alacak.
Haziran ayında Alessandro Safina &amp; Burak Yeter, Bonnie Tyler, Chris Isaak gibi uluslararası sanatçılar yer alacak.
Temmuz ayında Cem Adrian, Gipsy Kings by Andre Reyes, Konstantinos Argiros, Nilüfer, Melike Şahin, Yıldız Tilbe, Gülşen, Sıla gibi isimler konser verecek.
Eylül ayında Maher Zain, Zülfü Livaneli &amp; Maria Farantouri, GAROU, Gipsy Kings feat Tonino Baliardo sahne alacak.
Ekim ayında Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler, Emre Altuğ, Gökhan Türkmen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel ve Craig David konserleri yer alacak.
HARBİYE AÇIK HAVA 2026 KONSER TAKVİMİ

Mayıs

  • — 2 Mayıs - Anıl Durmuş
  • — 3 Mayıs - Gülşen
  • — 4 Mayıs - Yıldız Tilbe
  • — 5 Mayıs - Derya Bedavacı
  • — 6 Mayıs - Yıldız Tilbe
  • — 8 Mayıs - An Epic Symphony - Cem Adrian
  • - 10 Mayıs - Berkay - Evdeyiz Dede
  • — 15 Mayıs - mor ve ötesi
  • — 16 Mayıs - Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları
  • — 25 Mayıs - Hande Bizi Sezen’e Götür
Haziran

  • — 5 Haziran - Alessandro Safina & Burak Yeter feat Cecilia Krull & Cristina Ramos with Sinema Senfoni Orkestrası
  • — 7 Haziran - Natasa Theodoridou
  • — 8 Haziran - 7 Kocalı Hürmüz Müzikali
  • — 9 Haziran - Jekyll & Hyde
  • — 11 Haziran - Kardeş Türküler
  • — 18 Haziran - Bonnie Tyler
  • — 20 Haziran - Chris Isaak
  • — 22 Haziran - Amadeus Live In Concert
  • — 25 Haziran - IMANY - Women Deserve Rage
Temmuz

  • — 3 Temmuz - Cem Adrian
  • — 4 Temmuz - Gipsy Kings by Andre Reyes
  • — 10 Temmuz - Konstantinos Argiros
  • — 19 Temmuz - Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar
  • — 21 Temmuz - Nilüfer - Senfonik Geceler
  • — 27 Temmuz - Melike Şahin
  • — 28 Temmuz - Melike Şahin
  • — 29 Temmuz - Yıldız Tilbe
  • — 30 Temmuz - Gülşen
  • — 31 Temmuz - Sıla
Ağustos

  • — 1 Ağustos - Yaşar
  • — 2 Ağustos - Levent Yüksel Eylül
Eylül

  • — 12 Eylül - Maher Zain
  • — 13 Eylül - Zülfü Livaneli & Maria Farantouri
  • — 16 Eylül - GAROU - “The Best Of”
  • — 18 Eylül - Gipsy Kings feat Tonino Baliardo

Ekim

  • — 5 Ekim - Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler
  • — 6 Ekim - Emre Altuğ “Bir Pop Masalı”
  • — 7 Ekim - Gökhan Türkmen
  • — 8 Ekim - Yıldız Tilbe
  • — 9 Ekim - Levent Yüksel
  • — 11 Ekim - Craig David Presents: TS5
