Harbiye Açıkhava 2026 konser takvimi belli oldu
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda mayıs ayından başlayarak ekim ayına kadar dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlayacak.
Mayıs ayında Gülşen, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, mor ve ötesi, Murat Karahan gibi isimler sahne alacak.
Haziran ayında Alessandro Safina & Burak Yeter, Bonnie Tyler, Chris Isaak gibi uluslararası sanatçılar yer alacak.
Temmuz ayında Cem Adrian, Gipsy Kings by Andre Reyes, Konstantinos Argiros, Nilüfer, Melike Şahin, Yıldız Tilbe, Gülşen, Sıla gibi isimler konser verecek.
Eylül ayında Maher Zain, Zülfü Livaneli & Maria Farantouri, GAROU, Gipsy Kings feat Tonino Baliardo sahne alacak.
Ekim ayında Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler, Emre Altuğ, Gökhan Türkmen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel ve Craig David konserleri yer alacak.